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母親節網購「球鞋5折」　Reebok任2件半價：我媽現包2雙

▲迎接母親節檔期並看好鞋履春夏換季需求，電商紛紛開跑鞋款促銷，其中以Reebok任選2件半價最划算，不少尺寸已賣到斷貨。（圖／取自 Pixabay ）
▲迎接母親節檔期並看好鞋履春夏換季需求，電商紛紛開跑鞋款促銷，其中以Reebok任選2件半價最划算，不少尺寸已賣到斷貨。（圖／取自 Pixabay ）

記者黃韻文/綜合報導

2022-04-14 14:00:492022-04-14 14:29:26

看好母親節檔期將至，以及春夏鞋款換季需求，鞋履品牌陸續發動超殺促銷。Reebok在Yahoo奇摩購物中心開設專區，任2件5折，立刻吸引精打細算的網友分享：「我媽昨天挑了兩雙鞋子，1559免運。」看準媽媽捨不得換新鞋，好穿的鞋履也是熱門母親禮之一，《NOWnews今日新聞》整理電商鞋款近期促銷懶人包，一次掌握好康。

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■Yahoo奇摩購物中心
近期天氣轉熱又偶有大雨，Yahoo奇摩購物中心觀察發現，低筒厚底運動鞋款買氣上揚，以白色鞋款在春夏最受歡迎，尤其是低筒或老爺鞋款有凸顯腿長的效果，是民眾熱門選購之一。

▲網友分享Reebok專區任兩件五折，記者實測2雙球鞋總價確實不到1500元，不過促銷鞋款並不多，且部份尺寸已賣完。（圖／記者黃韻文攝）
▲網友分享Reebok專區任兩件五折，記者實測2雙球鞋總價確實不到1500元，不過促銷鞋款並不多，且部份尺寸已賣完。（圖／記者黃韻文攝）
站上除了Reebok推出專區任2件5折，運動背心、上衣、外套、運動鞋都半價，引發網友搶購。進一步觀察近期銷售，CONVERSE低筒鞋與穆勒鞋款也較前一周銷量成長超過7成，Nike白色老爺鞋的銷量也有7成漲幅。

■蝦皮購物
春夏帶動運動鞋款需求提升，根據蝦皮購物觀察，民眾偏好外型與舒適度兼具的時尚鞋款，例如百搭的老爹鞋、簡約撞色的休閒鞋款，都是站上熱門款，隨著天氣轉熱，透氣方便的運動拖鞋買氣也大幅成長。即起至4月17日推出運動夯品3折起，包括NIKE老爹鞋下殺3600元、跑鞋熱銷款1299元。

▲蝦皮購物開賣NIKE TANJUN 男女休閒鞋，原價2200元，限時特價1299元。（圖／業者提供）
▲蝦皮購物開賣adidas DURAMO運動拖鞋，原價790元，特價553元。（圖／業者提供）
■momo購物網
觀察站上運動鞋消費趨勢，熱銷價格帶落在2000元至3000元，兼具搶眼外型與實穿機能的款式最受歡迎，像是NIKE經典白Force、NIKE Air Jordan、new balance 725復古運動鞋，或是韓系長腿NIKE TC7900老爹鞋、new balance人氣鞋款XC72新色，以及adidas CLIMACOOL 春夏最新涼感跑鞋等，都是近期熱門搜尋。因應春夏運動、換季需求，女孩最愛的長腿神鞋NIKE TC7900老爹鞋下殺至3290元，adidas 經典鞋春夏新款 RETROPY E5 特價2720元。

▲女孩最愛的長腿神鞋NIKE TC 7900，限時特價3290元，企圖挑戰全網最低價。（圖／momo購物網提供）
▲女孩最愛的長腿神鞋NIKE TC 7900，限時特價3290元，企圖挑戰全網最低價。（圖／momo購物網提供）
■PChome 24h購物
 目前舉辦Timberland品牌周，4月18日前最低4折起，指定商品加碼回饋3% P幣；4月30前MIZUNO全館6折起，SKECHERS則強打母親節優惠，5/8前全館8.8折，單筆滿5500元加送不鏽鋼咖啡壺。

▲PChome 24h購物在4月18日前舉辦Timberland品牌周，小麥色磨砂革6吋靴特價3190元。（圖／業者提供）
▲PChome 24h購物在4月18日前舉辦Timberland品牌周，小麥色磨砂革6吋靴特價3190元。（圖／業者提供）
■博客來
在母親節檔期的活動助攻下，健走鞋及涼拖鞋較熱賣，3月、4月鞋類業績較同期成長超過3成。進入換季期間，看好春夏涼拖鞋需求上揚，博客來預計4月24日起推出戶外運動鞋TEVA夏日涼拖、健走鞋展，全面7折起。

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