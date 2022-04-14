陳時中：即日起出席中央疫情記者會　請出示社交距離APP

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侯友宜表示，新北市目前會按照既定的方向執行，尤其新北市的幅員遼闊、人口眾多，新北市更是台灣的縮影，每個地區採取的策略是不一樣；此外，社區內仍有許多無症狀確診者的隱形傳播鏈，因此到了一定的確診數量後，公布確診著的公共場所足跡已無意義。
陳時中也回應，如同侯友宜市長所言，當疫情已進入社區傳播的階段，公布太多足跡的意義不大，因此這2天都在鼓吹下載社交距離APP，且從今日開始，中央流行疫情指揮中心的記者會，也會要求與會的記者出示社交距離APP才能進入；而大家會質疑太少人使用的話，社交距離APP的效果不彰，因此希望（使用、下載）的人數愈多愈好。
陳時中也舉例說明，假定身處的區域每個人，都有使用社交距離APP，就不必擔心足跡是否公布的這件事，包括用餐或聽演場會的入口處，都能派人檢查與會者是否有使用社交距離的APP，這樣就會受到很大的保護，很快的時間就能接獲訊息；強調，社交距離APP沒有個資洩漏的風險，且安全、效率高，希望每個團體或地方都能相互要求的話，效果就會非常的好。
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