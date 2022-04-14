COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

陳時中：即日起出席中央疫情記者會　請出示社交距離APP

▲衛福部長陳時中指出，從今日開始，中央流行疫情指揮中心的記者會，也會要求與會的記者出示社交距離APP才能進入。（圖／記者陳志仁攝，2022.04.14）
▲衛福部長陳時中指出，從今日開始，中央流行疫情指揮中心的記者會，也會要求與會的記者出示社交距離APP才能進入。（圖／記者陳志仁攝，2022.04.14）

記者陳志仁／新北報導

2022-04-14 13:54:00

新北市拋出若全國每日本土新增個案破千，將不公布染疫者的公共場所足跡，引發各界的不同看法；對此，新北市長侯友宜今（14）日受訪時認為，當一定的確診數量後，公布足跡已無意義！衛福部長陳時中也認同侯友宜的看法，並推廣使用、下載社交距離的APP取代足跡。

我是廣告 請繼續往下閱讀
侯友宜指出，確診的數到一定數目，當公布足跡的時候，其實沒有公布的不代表沒有危險性，目前已經進入社區感染的階段，很多的足跡不會因為沒公布，就沒有社區感染之虞；因此，到了一定的確診數量時，公不公布足跡已經是沒有意義。

侯友宜表示，新北市目前會按照既定的方向執行，尤其新北市的幅員遼闊、人口眾多，新北市更是台灣的縮影，每個地區採取的策略是不一樣；此外，社區內仍有許多無症狀確診者的隱形傳播鏈，因此到了一定的確診數量後，公布確診著的公共場所足跡已無意義。

陳時中也回應，如同侯友宜市長所言，當疫情已進入社區傳播的階段，公布太多足跡的意義不大，因此這2天都在鼓吹下載社交距離APP，且從今日開始，中央流行疫情指揮中心的記者會，也會要求與會的記者出示社交距離APP才能進入；而大家會質疑太少人使用的話，社交距離APP的效果不彰，因此希望（使用、下載）的人數愈多愈好。

陳時中也舉例說明，假定身處的區域每個人，都有使用社交距離APP，就不必擔心足跡是否公布的這件事，包括用餐或聽演場會的入口處，都能派人檢查與會者是否有使用社交距離的APP，這樣就會受到很大的保護，很快的時間就能接獲訊息；強調，社交距離APP沒有個資洩漏的風險，且安全、效率高，希望每個團體或地方都能相互要求的話，效果就會非常的好。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

新北居家照護啟動記者會　陳時中籲：下載社交距離APP

雙和醫院5醫護染疫　侯友宜籲：有症狀、先篩檢、再就醫

面對疫情大海嘯來襲　侯友宜：全面備戰、保持醫療量能

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀