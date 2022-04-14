今晚初選民調　鳳山蘇致榮、前鎮小港黃彥毓電話顧票

民進黨高雄市黨內初選民調今(14)日上午10時抽出由鳳山及前鎮小港區進行電話民調初選。鳳山區市議員參選人蘇致榮與前鎮小港區市議員參選人黃彥毓親上火線，拿起電話一一請託鄉親，在最後幾個小時進行力求固票衝刺。
鳳山區市議員參選人蘇致榮表示，他將保持平常心，秉持新人參政的衝勁加倍努力，發揮自己當國手不懈的精神，行程告一段落後立刻回到辦公室進行電話拜訪，這是自己最近每天都在做的事情，不論是哪天抽到，自己每天這樣一步一腳印地跟鄉親介紹自己，希望鄉親能看到自己的拚勁跟努力。今天下午，立委許智傑也會在鳳山地區陪同他再次掃街拜票，奮戰直至電話民調那一刻。
每天都在路口跟鄉親道早並提醒注意行車安全、在大街小巷穿梭跟鄉親問安、車隊掃街來竭力推銷自己的前鎮小港區市議員參選人黃彥毓表示，他特別感謝立委賴瑞隆昨天還特別幫自己拿麥克風陪同車隊進行掃街。下午除了賴瑞隆委員將會陪同他繼續車掃外，另外林宛蓉議員在選前時刻再次出來相挺。黃彥毓也認為，可能他一個人打的電話能量不算什麼，但這是他認為這是最能夠貼近鄉親的方法。
民進黨高雄市議員初選進行電話民調的共八個選區，自11日起已完成大旗美、旗鼓鹽、三民區三個選區，「邁盟」成員除第一選區大旗美林慧欣已確認通過初選，今天將執行第九選區鳳山的蘇致榮、第十選區前鎮小港的黃彥毓，預計明天中午前就會有結果。另外第三選區大岡山的陳慶鴻、第四選區前金新興苓雅的湯詠瑜、以及第十選區大寮林園的洪村銘將在明、後天進行。
民進黨高雄市議員這選這次競爭激烈，「邁盟」成員大都為首次參選，沒有高知名度，只能依靠各自好人緣來拜託一些知名的立委及議員來幫忙拉抬；另外，立委趙天麟也幫自己的子弟兵臉書發文推銷，但卻引起網友質疑「身兼黨部主委在黨內初選不是應該中立嗎？」