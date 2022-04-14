本土＋874例連兩天創新高！分佈19縣市 新北＋360最多
中央流行疫情指揮中心今（14）日公布國內新增982例COVID-19確定病例，分別為874例本土個案及108例境外移入，確診病例分佈19縣市，以新北市增360例最多，台北市增164例、桃園市增87例、基隆市增60例。
各縣市病例具體分佈如下：新北市(360例)，臺北市(164例)，桃園市(87例)，基隆市(60例)，花蓮縣(46例)，高雄市(42例)，臺中市(25例)，新竹縣(23例)，臺南市(19例)，宜蘭縣(15例)，新竹市(11例)，屏東縣(5例)，臺東縣(4例)，南投縣、彰化縣及苗栗縣(各3例)，嘉義市(2例)，雲林縣及嘉義縣(各1例)。
另外指揮中心宣布今日新增一位中症患者，為60多歲本國個男性，有慢性病史，沒有接種疫苗，目前住院隔離中病況穩定。（編輯：倪浩軒）
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