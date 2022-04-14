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中症+1！60歲男未打疫苗「血氧掉到93%」　中重症達19例

▲中央流行疫情指揮中心今（14）日公布新增1例「中症」案例，個案未接種疫苗，且確診後血氧濃度一度掉到93％。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心今（14）日公布新增1例「中症」案例，個案未接種疫苗，且確診後血氧濃度一度掉到93％。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-04-14 14:28:142022-04-14 14:35:32

本土疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心今（14）日公布新增874本土個案，創單日確診歷史新高，其中增加1例「中症」案例，個案未接種疫苗，且確診後血氧濃度一度掉到93％。統計至目前為止，國內本土中重症已累積19案。

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指揮中心表示，今日新增1例中症個案，為本國籍60多歲男性，有慢性精神疾病病史，未接種過疫苗，於2日採檢陽性確診，染疫後血氧濃度一度掉到93％，胸部X光顯示無明顯肺炎，曾接受過瑞德西韋治療，目前住院隔離中病況穩定。

▲從今年1月至今，本土總共新增5670例個案，其中輕症、無症狀比率占99.66，中重症率0.03％、重症率0.04%。（圖／指揮中心提供）
▲從今年1月至今，本土總共新增5670例個案，其中輕症、無症狀比率占99.66％，中重症率0.3％、重症率0.04％。（圖／指揮中心提供）
指揮官陳時中指出，從今年1月至今為止，本土共新增5670例確診個案，其中輕症、無症狀比率為5651人，占比99.66％，中症症狀共17人，占比達0.3％，重症個案2人，占比為0.04%，其中死亡2例分別未接種疫苗和AZ兩劑。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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