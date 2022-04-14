COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

4/18畫星號！蝦皮雙免運、計程車免費搭　iPhone 13打1折

▲蝦皮購物與台灣大車隊推出限定「小橘車」，4/18全台限時免費搭。(圖／蝦皮購物提供)
▲蝦皮購物與台灣大車隊推出限定「小橘車」，4/18全台限時免費搭。(圖／蝦皮購物提供)

記者周淑萍/綜合報導

2022-04-14 14:50:02

蝦皮購物將在4/18推出「4.18免運狂購節」，每人可取得6張199元起免運券，再加碼限時0元免運券，4/18當天每30分鐘灑20元購物金。此外，與台灣大車隊推出蝦皮購物限定「小橘車」，4/18全台限時免費搭，於活動時間在內搭到「小橘車」，車資由蝦皮買單，提供「雙重免運」。除了線上、線下同享免運外，再加碼「精選品牌下殺1折」，人品大爆發的話，有機會用3,690買到iPhone 13 Pro Max 128G。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲蝦皮推出「店到店」的服務後，讓原PO認為可以省下更多費用。（圖／翻攝自《蝦皮購物Shopee》臉書）
▲蝦皮大量拓展「店到店」服務，提升民眾取貨的便利性。（資料照片，圖／翻攝自《蝦皮購物Shopee》臉書）
蝦皮「4.18免運狂購節」7攻略：

1.免運券

  • 4/18每人享全日299元四大超商免運券5張
  • 凌晨0-2點加碼送1張299元四大超商免運券，蝦皮購物再加碼，該券於4/18前15分鐘限時消費滿199元即享免運。
  • 4/18 凌晨0-2點加碼0元四大超商免運券，數量有限，先用先贏
2.全站9折up，最高現折2000元

  • 全站適用9折券1張，4/18全日消費滿1000元現折100元，數量有限，先用先贏。
  • 全站適用95折券1張，4/18全日消費滿2000元即可使用，最高現折2000元，數量有限。
3.蝦皮商城85折與9折券，最高現省5,000元

  • 蝦皮商城85折券1張，限時4/18凌晨0-2點使用，消費滿2,000元即可使用，最高現折2,000元，數量有限，先用先贏。
  • 蝦皮商城9折券4張，4/18全日消費滿2,000元即可使用，最高現折5,000元，數量有限，先用先贏。
4.購物金

  • 4/18 00:00-23:59，每30分鐘發送滿199元折20元購物金，數量有限，先用先贏
5.搭蝦皮購物小橘車免車資

  • 4/18早上8點到晚上7點，在台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等6都搭乘蝦皮購物小橘車，該趟車資無論金額高低，由蝦皮購物買單。
  • 4/18當天只要玩「千萬乘車禮包」遊戲，就有5位幸運兒可以獲得台灣大車隊1年份計程車乘車金（價值100,000元）的超級豪禮，一年內都可以爽搭車、免車資。
6.蛋捲冰淇淋只要1元

  • 4/18當天共14個時段，麥當勞蛋捲冰淇淋瘋搶價只要1元，麥當勞六塊麥克雞塊、全家中杯冰美式全部只要18元！ 搶購時段：0點、00:30、1點、01:30、2點、10點、12點、12:30、13點、18點、20點、22點、23點、23:30
▲4/18當天共14個時段，麥當勞蛋捲冰淇淋瘋搶價只要1元。(圖／翻攝麥當勞官網)
▲4/18當天共14個時段，麥當勞蛋捲冰淇淋瘋搶價只要1元。(圖／翻攝麥當勞官網)
7.精選品牌下殺1折起

  • 00:00 空空賞常客蘭蔻超未來肌因賦活露、雅詩蘭黛粉持久粉底液，全部1折流血價400元有找。
  • 01:00 Microsoft 微軟 XBOX Series S 超值同梱組 特價998元
  • 12:00 Coway三色完美空氣清淨機1,200元有找。
  • 20:00 Asus 27吋電競螢幕，特價1189元、Roborock S7石頭掃地機器人第三代破盤價3,300元
  • 22:00  iPhone 13 Pro Max 128G限時下殺3,690元。
▲iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 現有五種顏色：天峰藍色、石墨色、金色、銀色和全新松嶺青色。（圖／Apple提供）
▲蝦皮祭出 iPhone 13 Pro Max 1折價。（圖／Apple提供）

三星S22降速門惹眾怒！韓國降價澆不息　問題在「這個」

OPPO Reno7 Z 實測開箱搶先看！1.3萬有找CP值超高

亞太電信進軍元宇宙 　打造全台首座共享空間XLAND

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀