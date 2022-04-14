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長輩快打疫苗！榮總院長揭3大好處：我家中長者也已接種

▲ 疫情持續升溫，目前國內仍有許多人未打滿3劑疫苗，對此台北榮民總醫院院長陳威明也呼籲，民眾應盡快接種完整3劑疫苗，尤其是家中長輩。（圖／台北榮總提供）
▲ 疫情持續升溫，目前國內仍有許多人未打滿3劑疫苗，對此台北榮民總醫院院長陳威明也呼籲，民眾應盡快接種完整3劑疫苗，尤其是家中長輩。（圖／台北榮總提供）

編輯中心/綜合報導

2022-04-14 14:58:582022-04-14 16:26:52

近期疫情持續升溫，今（14日）指揮中心再公布新增874例本土確診個案，不過面對情勢緊繃的情況，目前國內仍有許多人未打滿3劑疫苗，對此台北榮民總醫院院長陳威明也呼籲，民眾應盡快接種完整3劑疫苗，尤其是針對家中長輩的部分，並詳解「接種3劑疫苗好處」以及「未來榮總的具體行動」。

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陳威明指出，打滿3劑疫苗雖不能完全避免感染，但對保護染疫後「重症和死亡」的效果相當顯著，也只比打2劑的效果持久，且若突破性感染的「傳染力較低」，也可以保護身邊的人，此外，家長接種疫苗可減少「同住未接種疫苗小孩」的感染機會。

▲（圖／台北榮總提供）
▲醫師強調打滿三劑疫苗的重要性。（圖／台北榮總提供）
數據顯示，目前台灣至少接種1劑疫苗者有83.9%、2劑79％、3劑53.2%，值得注意的是65~74歲以及大於75歲的長者中，在3劑疫苗的接種比例分別為69.9%以及56.1％，陳威明呼籲，大家應多鼓勵長輩們出來打疫苗。

▲（圖／台北榮總提供）
▲目前台灣疫苗覆蓋率圖表。（圖／台北榮總提供）
陳威明表示，經醫師評估後，65歲以上的長者，都應儘早施打疫苗，並已打滿3劑為目標；若同住家人中，有老人或小孩，更應盡快打滿3劑，保護自己也保護家人；對此，台北榮民總醫院及所屬分院自4月14日起，針對65歲以上看診長輩，有意願施打疫苗者，將會主動關心與協助安排。

除了預約門診前，院方會透過簡訊通知可接種疫苗，並用官網協助預約外，在門診日刷卡時，也會由院方人員直接提醒，達到精準施打、提高疫苗覆蓋率的目標。陳威明也拿出自家長輩照片說，這些人都是親戚，有一百歲的，他們打完疫苗後都很開心過生活。（編輯：張志浩）

▲（圖／台北榮總提供）
▲近日國內確診量暴增，醫師提醒，民眾應盡快接種完整3劑疫苗。（圖／台北榮總提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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