長輩快打疫苗！榮總院長揭3大好處：我家中長者也已接種

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數據顯示，目前台灣至少接種1劑疫苗者有83.9%、2劑79％、3劑53.2%，值得注意的是65~74歲以及大於75歲的長者中，在3劑疫苗的接種比例分別為69.9%以及56.1％，陳威明呼籲，大家應多鼓勵長輩們出來打疫苗。
陳威明表示，經醫師評估後，65歲以上的長者，都應儘早施打疫苗，並已打滿3劑為目標；若同住家人中，有老人或小孩，更應盡快打滿3劑，保護自己也保護家人；對此，台北榮民總醫院及所屬分院自4月14日起，針對65歲以上看診長輩，有意願施打疫苗者，將會主動關心與協助安排。
除了預約門診前，院方會透過簡訊通知可接種疫苗，並用官網協助預約外，在門診日刷卡時，也會由院方人員直接提醒，達到精準施打、提高疫苗覆蓋率的目標。陳威明也拿出自家長輩照片說，這些人都是親戚，有一百歲的，他們打完疫苗後都很開心過生活。（編輯：張志浩）
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