感謝正恩大大！獲贈平壤豪宅 北韓國寶主播李春姬超開心
4月15日就是北韓的太陽節，也是北韓已故前領導人金日成110歲冥誕，在這重要節慶前夕，現任領導人金正恩出席位於平壤市中心普通江畔的高級住宅區「瓊樓洞」，主持竣工儀式和剪綵活動，藉此表現北韓在金氏王朝統治下，過的富足且安樂。
根據《韓聯社》、《朝中社》等媒體報導，該住宅區坐落於金日成生前的某塊私宅地皮，是金日成從上世紀50年代中期至70年代的居住地，被視為平壤市內數一數二的「風水寶地」；金正恩曾在去年多次前往現場視察，了解住宅大樓施工進度，並為該住宅區取名為「瓊樓洞」，如今終於完工。
金正恩聲稱，在太陽節來臨之際，屬於民眾的高級小區，在充滿「偉大領袖氣息」的地方落成，讓北韓舉國上下都更加懷念偉大領袖（金日成），強調若金日成得知，自己生前的住處，現在建起專給「愛國有功人士」居住的家園，一定會非常快樂和欣慰。
除此以外，金正恩還在竣工儀式後，向80歲的北韓「國寶級」主播李春姬，贈送1套位於瓊樓洞的房產，感謝她數十年來始終站在播報最前線，讓「黨和朝鮮的聲音」響徹萬方，期望李春姬繼續為國貢獻，並積極培養後進。
從北韓官媒釋出的照片中，可以看到李春姬滿臉笑意，挽著金正恩的手，查看新房子內部狀況，而在北韓官媒的報導中，也提到金正恩陪同李春姬查看新家的每個空間，以慈父般的心情聽取家屬感受，並細心關注年邁的李春姬在家中上下樓梯時是否有所不便；李春姬全家皆對勞動黨的恩德感激不盡、數夜都因流淚而難以成眠。