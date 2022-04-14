林右昌盼推動校園快篩　陳時中：篩檢不是散彈打鳥

基隆市長林右昌認為，之前實施的全民防疫愛心快篩成功，已向中央申請推動校園快篩；對此，衛福部長陳時中今（14）日強調，篩檢不是散彈打鳥，它還是有一定的範圍，看什麼樣的疫情、傳播情況，適用什麼樣的方法，都要進行計畫，才能讓資源做適當的分配。
針對教育部放寬停課的標準，但部份的家長擔憂幼兒園、國小的學童生尚未打疫苗；新北市長侯友宜受訪時表示，其實停課的標準是中央和地方共同討論出來，要給予尊重，地方會根據健康因素、是否打疫苗，經濟因素、有無照顧能力，及學習的狀況，進行風險的評估，低風險就採取實體的上課，高風險則是線上的上課方式。
侯友宜補充，包括幼兒園或沒打疫苗的學生，當有狀況發生的時候，就會列為高風險並採取嚴格的標準，其實停課的標準沒有一致性；此外，新北是台灣的縮影，偏鄉與都會區的處理方式不一樣，各校的校長掌握學生學習的狀況，一起與衛生所、區公所並肩作戰，擔任地方的指揮官來協調與評估，基於健康或感染的狀態，會嚴肅看待沒打疫苗的學童，嚴格的把關。
媒體也關切居家快篩試劑國家隊的進度，陳時中則回應，採購、徵用都在進行，很快就有具體的結果。
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