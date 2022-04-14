議員：台中人買房子有多難？

台中人現在買房子有多難？已經要 10.88 年不吃不喝！台中市議員賴佳微、陳淑華、 張耀中 指出， 盧市長大幅度降低公告地價的政策，使土地持有人成本降低，釋出土地壓力大減，在土地供不應求狀況下必然助長房價漲勢， 台中房價所得比再攀歷史新高，持續讓稅制利於大地主囤地。議員質疑，盧市長到底是挺小市民還是大建商？

我是廣告 請繼續往下閱讀

賴佳微表示，台中市房價所得比再攀新高，根據最近新出爐的統計資料顯示， 2021 年第四季的房價所得比已經來到 10.88 。相比去年 2020 第四季同期的 10.02 ，短短一年下來，台中人要在台中置產已經要從 10 年不吃不喝，快要變成 11 年不吃不喝才買得起。

賴佳微表示，但盧秀燕市府依舊無視台中市目前的地價占市價比是六都最低，更是台灣本島各縣市中的最低的事實。持續放任台中市的地價評議委員會在 2022 年公告地價僅微幅上 0.06 ％，六都之末！而全台是平均提高 2.68% ，新北市提高 5.76 ％最多、桃園市 3.57 ％居次、台南市 3.55 ％第三，台北市為 2.63% 、高雄市則為 1.84 ％。

陳淑華表示，市府回應水湳經貿園區標售土地，竟然會説標售的人都是自然人，沒有建商。得標者都跳出來說每坪高達 280 萬元的地是他標的，市府還睜眼說瞎話，有哪一位小市民買得起一坪 280 萬的土地？台中市政府應該服務廣大市民，而不是替特定建商說話，這樣子的施政態度讓市民質疑如何落實居住正義？

陳淑華指出，盧秀燕 2 年半大賣土地 512 億，變相鼓勵炒地、炒房的投機行為；盧市府將公告地價過度調低，低稅負讓建商勇於囤地，已養成囤地、囤房的投機習慣。另一方面，盧市府興建社宅時程延宕，興建社會住宅的速度比不上建商炒房的速度。

張耀中又說，從內政部公布的數據可以看出，台中市的社會住宅總戶數中在六都中僅贏過高雄市與台南市，即便去除中央供給的戶數，台中市在六都中總戶數同樣僅超過台南市與高雄市，社會住宅的供給量過低，無法讓年輕人能夠以較低價格居住在台中市，這也與居住正義嚴重衝突。

對於盧市長在選舉年拋出課徵囤房稅議題，張耀中也表示，從台北市經驗來看，實施囤房稅無法抑制房價，因為囤房稅對大戶持有的成本而言只是九牛一毛的一小部分。

張耀中強調，「居住正義」是盧秀燕市長在競選中一再強調的政見，但是從盧秀燕執政以來各種房稅政策來看，居住正義恐怕只能淪為口號，市民想要有低房價的房屋居住恐怕是緣木求魚。

地政局表示，近年因房價高漲，政府已祭出許多政策試圖改善。 105 年六都公告地價大漲約 3 成、 109 年台中市公告地價調降約 2 成，但六都房價仍持續攀升，證實房價高漲與公告地價調整關係並不明顯。