議員：台中人買房子有多難？

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賴佳微表示，台中市房價所得比再攀新高，根據最近新出爐的統計資料顯示，2021年第四季的房價所得比已經來到10.88。相比去年2020第四季同期的10.02，短短一年下來，台中人要在台中置產已經要從10年不吃不喝，快要變成11年不吃不喝才買得起。
賴佳微表示，但盧秀燕市府依舊無視台中市目前的地價占市價比是六都最低，更是台灣本島各縣市中的最低的事實。持續放任台中市的地價評議委員會在2022年公告地價僅微幅上0.06％，六都之末！而全台是平均提高2.68%，新北市提高5.76％最多、桃園市3.57％居次、台南市3.55％第三，台北市為2.63%、高雄市則為1.84％。
陳淑華表示，市府回應水湳經貿園區標售土地，竟然會説標售的人都是自然人，沒有建商。得標者都跳出來說每坪高達280萬元的地是他標的，市府還睜眼說瞎話，有哪一位小市民買得起一坪280萬的土地？台中市政府應該服務廣大市民，而不是替特定建商說話，這樣子的施政態度讓市民質疑如何落實居住正義？
陳淑華指出，盧秀燕2年半大賣土地512億，變相鼓勵炒地、炒房的投機行為；盧市府將公告地價過度調低，低稅負讓建商勇於囤地，已養成囤地、囤房的投機習慣。另一方面，盧市府興建社宅時程延宕，興建社會住宅的速度比不上建商炒房的速度。
張耀中又說，從內政部公布的數據可以看出，台中市的社會住宅總戶數中在六都中僅贏過高雄市與台南市，即便去除中央供給的戶數，台中市在六都中總戶數同樣僅超過台南市與高雄市，社會住宅的供給量過低，無法讓年輕人能夠以較低價格居住在台中市，這也與居住正義嚴重衝突。
對於盧市長在選舉年拋出課徵囤房稅議題，張耀中也表示，從台北市經驗來看，實施囤房稅無法抑制房價，因為囤房稅對大戶持有的成本而言只是九牛一毛的一小部分。
張耀中強調，「居住正義」是盧秀燕市長在競選中一再強調的政見，但是從盧秀燕執政以來各種房稅政策來看，居住正義恐怕只能淪為口號，市民想要有低房價的房屋居住恐怕是緣木求魚。
地政局表示，近年因房價高漲，政府已祭出許多政策試圖改善。105年六都公告地價大漲約3成、109年台中市公告地價調降約2成，但六都房價仍持續攀升，證實房價高漲與公告地價調整關係並不明顯。
地政局說，公告地價調漲雖可提高地主持有成本，但對平抑房價效果並不顯著，一般持有房屋的市民並未參與炒房，高額地價稅卻進一步造成長期持有房屋的退休或弱勢族群稅賦負擔相對增加，無端受到公告地價調漲所衍生的地價稅波及，蒙受不正義的租稅壓迫。公告地價調降落實市長「輕稅簡政」政策，讓一般持有不動產的市民安居樂業。