離婚後給不了孩子安全感 理科太太曝最大轉機：真的很難
YouTuber理科太太（陳映彤）去年底正式宣布與「理科先生」John離婚，她近日接受專訪時，難得吐露心境轉變，後悔當時沒有聽媽媽的話就衝動奉子成婚。理科太太在台灣獨自照顧4歲兒子Miles，也承諾會讓John保持與小孩視訊聯繫，她前陣子在頻道上與HowHow（陳孜昊）談論爸媽離婚，可能影響孩子身心一事，表示當雙方都願意放下愛與恨，接受情感上只剩家人時，或許就是過程中最大的轉機。
HowHow認為爸媽離婚後，最忌諱孩子被灌輸「爸媽互相討厭」，認為大人的觀念不需要改變孩子的成長歷程，理科太太則表示這時就該考驗父母的成熟度，通常雙方是因為意見、價值觀分歧，才會走向離婚，強調「愛」會是最後的解答：「就算不愛對方了，但你們的共通點就是都還是愛著孩子。」
父母的態度影響小孩觀念，理科太太坦言這時最該思考的是，未來如何將小孩擺在優先，就算起初帶有情緒，也可以為了孩子盡力做表面朋友，認為在育孩上最大的轉機，就是雙方都接受彼此情感僅剩家人的時候，或許就能給孩子安全感：「一開始由愛轉恨，再從恨慢慢淡掉，變成家人的時候，情況或許就能好轉，但這件事真的很難。」