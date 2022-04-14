高雄今+40　陳其邁重申小朋友打疫苗利大於弊

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陳其邁指出，今天40例之中，屏東娛樂場所2例、居隔陰轉陽7例、外縣市旅遊史5例，其中有2例因可感染期大部分時間都在台北市，為方便疫調跟個案追蹤，跟中央協調轉銜台北市，還有密切接觸者26例，以及疫調中2例。他說，目前確診狀況跟昨天差不多，但以外縣市旅遊史為最主要風險。
衛生局補充，娛樂場所衍伸2例個案，基本上是屏東天上人間、想再來小吃部衍伸個案，隔離期間7例沒社區風險，5例外縣市，2例轉銜台北市，過去14天在台北，前天到高雄，但因4/8也有參加阿妹演唱會，結果去採檢發現確診，座位在黃2D。目前阿妹4/8演唱會，在高雄市至少有5例確診。
高雄今天新增40例，有2例因為其可傳染期大部分時間在台北，所以轉銜台北市，目前還是以外縣市旅遊史為最主要風險。另外，衛生局也公布確診者足跡，包含Mu慕 Spa紓壓會館、Marley Saloon穀倉酒館、BAR GAZ沙發酒吧等。
在今天公布的確診足跡之中，包含台糖花市、鳳農市場、特力屋高雄大順店、Mu慕Spa舒壓會館、義大世界購物廣場、大社果菜市場、大遠百威秀影城、參良居酒屋、神采飛揚KTV、Marley Saloon穀倉酒館、好市多大順店、BAR GAZ沙發酒吧等。
陳其邁指出，今天40例之中，屏東娛樂場所2例、居隔陰轉陽7例、外縣市旅遊史5例，其中有2例因可感染期大部分時間都在台北市，為方便疫調跟個案追蹤，跟中央協調轉銜台北市，還有密切接觸者26例，以及疫調中2例。他說，目前確診狀況跟昨天差不多，但以外縣市旅遊史為最主要風險。
衛生局也指出，娛樂場所衍伸2例個案，基本上是屏東天上人間、想再來小吃部衍伸個案，隔離期間7例沒社區風險，5例外縣市，2例轉銜台北市，過去14天在台北，前天到高雄，但因4/8也有參加阿妹演唱會，結果去採檢發現確診，座位在黃2D。目前阿妹4/8演唱會，在高雄市至少有5例確診。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。