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阿妹小巨蛋演唱會　晃動更嚴重？里長太太又來北市府下跪

▲中華里里長游吉興的妻子丁宜庭（戴帽子者）14日上午前往台北市政府下跪抗議，抗議「阿妹」張惠妹演唱會對周遭住宅的晃動又更加劇烈。（圖／民眾提供）
▲中華里里長游吉興的妻子丁宜庭（戴帽子者）14日上午前往台北市政府下跪抗議，抗議「阿妹」張惠妹演唱會對周遭住宅的晃動又更加劇烈。（圖／民眾提供）

記者丁上程／台北報導

2022-04-14 15:42:38

藝人「阿妹」張惠妹近日連續在台北小巨蛋召開數場演唱會，不過演唱會過程中造成的晃動，引發週邊居民不滿。對此中華里里長游吉興與妻子，日前曾經到台北市政府下跪陳情，引發社會各界議論。而近日演唱會場次即將進入最後數場，比起之前晃動情況似乎又更加嚴重，今（14）日中午，游吉興的妻子丁宜庭再度前往市府大門口下跪陳情，希望能與台北市長柯文哲見面會談。

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游吉興的妻子丁宜庭，今日上午被民眾目睹再次到北市府前下跪抗議。國民黨松山信義區議員秦慧珠則指出，因上次里長反映後，震動問題不僅未改善，且昨晚晃動情形更為嚴重，加上歌迷情緒反彈，憂心會在所剩的2場演唱會刻意反向操作，導致更嚴重的震動問題，因此游妻自早上9點至市府前下跪近3小時，希望面見柯文哲陳情。

秦慧珠表示，獲悉此事後便到場協助安撫游妻情緒，並陪同進入市府大樓再次與黃珊珊見面會談，希望市府能更加嚴格監督，改善震動問題。

對此小巨蛋營運單位台北捷運公司表示，為兼顧演唱會及附近居民生活品質，台北市政府、台北小巨蛋及主辦單位早在演唱會初期就努力調整減振措施，就場館硬體方面，音響以懸吊方式吊掛，地面式音響增加減震措施，調整適當低頻音量，降低音量及重低音喇叭。

北捷方面強調，主辦單位亦於B1地面鋪設木地板吸震，並製作宣導影片、手舉牌及贈送觀眾禁止跳動口罩；演出期間，主辦單位及藝人也持續呼籲禁止跳動，里長陳情後也有加強宣導力度，同時會加強與里長溝通。

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