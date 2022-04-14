避已接觸確診者逆選擇投保 明台產險延後防疫保單生效日
國內再新增874例本土確診個案，隨著本土疫情升高，防疫保單投保也大爆單，不少保險公司基於風險胃納量考量，陸續停售保單，明台產險4月剛上線的防疫保單近期每日也有上萬人投保，但考量投保累積計數超過原先設定的風險管控胃納標準，明台產險除宣布今（14）日起停止線下業務員人工送件 方式，統一官網網路投保之外，為避免已接觸確診者的高風險民眾逆選擇投保，影響其他保戶權益，並避免理賠爭議，明台產險也將網路投保的生效日設定為投保當天之後的第5天生效，若是在生效日前遇到隔離或確診仍無法理賠。
明台產險防疫險今年4月剛上線，在國內本土疫情升高下，近期每日都有上萬人投保，甚至半夜12點也都有數千人掛在線上等候投保。不過，明台產險表示，由於整體投保累積件數超過原先設定的風險管控胃納標準、並造成網路流量與作業人力超載，今日起停止線下業務員人工送件方式、統一改由官網網路投保，目前正進行費率重新精算調整商品、同時擴充網站頻寬，未來重新開放投保後亦將定期動態調整投保方案。
明台產險指出，由於產險同業已發生不少投保後，隨即因為隔離或確診而申請理賠出險的案件，若透過傳統線下通路進件，由於層層轉送時間及流程較為冗長，難以判斷要保收件、保險生效及出險時間之先後，容易產生核保或理賠爭議，而透過網路投保即有明確記載的系統時間得以釐清。
明台產險進一步表示，由於Omicron潛伏期更短一般為3天，為避免已接觸確診者的高風險民眾逆選擇投保，影響其他保戶權益，同時為了避免理賠爭議，網路投保的生效日設定在投保當天之後的第5天生效，若是在生效日前遇到隔離或確診仍無法理賠。
同時，為了方便保戶理賠申請，明台產險未來也將比照汽車保險及寵物保險，開發透過官網或Line進行理賠申請通知的方式，方便民眾在隔離期間亦可透過手機遠端申請理賠，避免人與人接觸的傳染風險。