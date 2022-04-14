高雄疫情足跡社區化　多處市場入列

高雄市今（14）日新增40例本土確診案例，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎指出，從今日公布的足跡可看出，娛樂場所相關的疫情已經收斂，但是市場、娛樂場所足跡增多，疫情有往社區化的可能，民眾需多加注意。
今日的足跡包括有，大寮區巴巴跳蚤市場；鳳山區台糖花市、鳳農市場、工協市場；前鎮區貝登堡樂高活動中心高雄店、尤卡髮型一心店；苓雅區特力屋高雄大順店、Mu慕Spa紓壓會館、高雄大遠百威秀影城、大戶屋高雄大遠百店、穀倉酒館。
還有高鐵左營到桃園0630車次、高鐵左營到台北0116車次、高鐵台北到左營121車次；台鐵台東到左營374車次；前金區沙發酒吧；楠梓區全家便利商店高雄土庫店、川庭牛肉拉麵楠梓德賢店、全家高雄藍天店、冰塔藍昌店；大樹區義大世界斑鳩的窩；大社區果菜市場；橋頭區梅烘焙；三民區參良居酒屋、好吃麵店、錢櫃KTV建興店、五鮮級鼎力店、鮑魚彰海產店、鴨肉香。
以及鼓山區神采飛揚KTV、萬豪酒店、好市多大順店、陶林日式涮涮鍋裕誠店、純粹Hair Salon、大榮農夫創市集；左營區您好台灣鹹酥雞、健身工廠博愛廠、永澤食堂親子丼、GU漢神巨蛋店；岡山區欣欣市場；新興區享溫馨KTV五福店、22洋房、沙懷雪茄館；鹽埕區舊崛江商圈及鹽埕第一公有市場、高雄國際會議中心。