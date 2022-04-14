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屏東「極樂小吃部」+4！跟老闆娘聊天就確診　最新足跡曝

▲屏東縣府派員前往確診足跡清消。（圖／翻攝畫面）
▲屏東縣府派員前往確診足跡清消。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-04-14 16:07:37

今（14）日全台確診再增874，再創今年新高，屏東新增4例，有2例在天上人間小吃部、2例在可愛小吃部，4案共匡列51人進行採檢，其中20人居家隔離，31人自主健康管理；市府也公布最新足跡，包含里港四季紅卡拉OK、九如市場、萬丹鄉果菜市場等地。

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根據縣府疫調指出，新增個案與天上人間小吃部相關有2例，案30031因先生(案26792)曾到天上人間消費被匡列居家隔離，在居隔期期「陰轉陽」；案30345則是先生與天上人間確診者(案27526)接觸，被匡列居隔，隨後出現發燒、咳嗽等症狀，案30345自行購買快篩試劑篩檢陽性，送醫後PCR採檢確診。

可愛小吃部有關的2例，案30346曾與可愛小吃部確診者案29539接觸被匡列居隔，並在隔離前採檢陽性確診；案30347曾至可愛小吃部與老闆娘聊天，13日自行前往醫院篩檢呈陽性確診。

4名確診者相關足跡包括：里港四季紅卡拉OK、屏東市順興壇、九如市場、屏東市吉來雜貨店、五鮮級平價鍋物里港店、公牛隊牛排專賣店、7-11東寧門市、屏東市大一儀器有限公司、萬丹鄉果菜市場、7-11丹榮門市、台灣中油萬丹店、全家九如豐源店、九如新義發商店、九如海產粥店、九如奇妙屋早餐、小南便當九如店、九如藥局等地，陸續完成清消作業。（編輯：孫唯容）

▲（圖／屏東縣政府提供）
▲最新足跡。（圖／屏東縣政府提供）
▲最新足跡。（圖／屏東縣政府提供）
▲最新足跡。（圖／屏東縣政府提供）

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