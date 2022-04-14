台積電展望Q2營收將再創單季新高 毛利率要衝58%
台積電今（14）日公佈2022年第一季財務報告，首季稅後純益約新台幣2027.3億元，每股盈餘為新台幣7.82元，再創單季歷史新高，而首季毛利率也來到55.6%，超越財測高標。展望第二季，台積電指出受惠高效能運算與汽車電子相關應用的強力需求，合併營收估在176億美元到182億美元之間，毛利率更將攀升到56%到58%之間，營業利益率則介於45%到47%之間。
台積電今年第一季合併營收約新台幣4910.8億 元，稅後純益約新台幣2027.3億元，每股盈餘為新台幣7.82元再創單季歷史新高。而今年第一季毛利率為 55.6%、營業利益率為45.6%、稅後純益率則為41.3%。5奈米製程出貨佔公司第一季晶圓銷售金額的20%；7奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的30%，總計先進製程，包含7奈米及更先進製程的營收達到全季晶圓銷售金額的50%。
台積電財務長暨發言人黃仁昭副總經理表示，公司第一季的營收受惠於市場對於高效能運算及汽車電子相關應用的強勁需求。邁入2022年第二季，公司預期雖然智慧型手機的季節性因素，將影響部分成長幅度，然而高效能運算及汽車電子相關應用的市場需求將持續支持公司業績成長。
根據對當前業務狀況的評估，台積電2022年第二季的業績展望如下：合併營收預計介於176億美元到182億美元之間，季增0.11至3.59%。而以1美元兌換新台幣28.8元計算，營收金額將落在新台幣5068.8億元到5241.6億元之間，季增3.2%至6.7%，將再創單季營收新高紀錄。至於毛利率估介於56%到58%之間，營業利益率預計介於45%到47%之間。