再創新高！新北今增360例確診 染疫足跡遍及KTV、壽司郎
中央流行疫情指揮中心今（14）日公布，國內新增874例的本土病例，新北市則以360例的確診個案數居全國之冠；新北市長侯友宜表示，312例新增採檢陽性、48例居隔陰轉陽，也提醒符合資格民眾趕快大家去打疫苗。
侯友宜指出，新北居家照護的7家責任醫院29區居家照護關懷中心，今日已全面啟動；此外，考量到部分居隔民眾，可能出現過度緊張焦慮，感覺壓力難以承受，甚至感到心情憂鬱想要照找人聊聊，市府也開辦「安心解憂專線」，（02）22590842、22590794由專業心理師接聽居隔中民眾的心理困擾。
衛生局也公布染疫者的公共場所足跡，包括路易莎咖啡、珍香牛肉麵、壽司郎、樂麵屋、築間幸福鍋物、好樂迪KTV、發哥蔬食店、銀座杏子豬排、燒肉眾、E7PALY飛龍保齡球館、全真素食火鍋鐵板燒、Q Burger、健身工廠、綠蓋茶、藏壽司、秀泰生活樹林店、比活力運動俱樂部、星巴克、體育客輔大店、歌喉讚KTV等。
※【NOWnews 今日新聞
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