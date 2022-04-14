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蔣萬安青壯年民調低　吳思瑤：搖搖欲墜、花瓶經不起檢驗

▲國民黨立委蔣萬安被視為代表藍營參選北市長的大熱門，惟其選情持續遭看衰。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）
▲國民黨立委蔣萬安被視為代表藍營參選北市長的大熱門，惟其選情持續遭看衰。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-04-14 16:11:14

台北市長選戰極可能呈現三強角逐態勢，根據媒體最新民調顯示，國民黨立委蔣萬安支持度為35.0%，緊追在後的衛福部長陳時中支持度為32.1%，雙方僅差2.9%，近乎打平，藍營想奪回首都政權並不樂觀。對此，民進黨立委吳思瑤告訴《NOWnews今日新聞》記者，蔣萬安民調搖搖欲墜，花瓶本質是禁不起檢驗的，越到選舉後期會越現出原形。

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▲民進黨立委吳思瑤（圖／翻攝自吳思瑤臉書）
▲民進黨立委吳思瑤分析，蔣萬安民調從一枝獨秀到搖搖欲墜，因為花瓶本質是經不起檢驗的。（圖／翻攝自吳思瑤臉書）
針對今日台北市長最新民調顯示，蔣萬安支持度為35.0%，緊追在後的陳時中支持度為32.1%，雙方僅差2.9%，近乎打平，而北市副市長黃珊珊則排名第三，支持度為20.7％；另蔣在20-29歲、30-39歲、40-49歲都落後對手，藍營想奪回首都政權並不樂觀。

吳思瑤表示，今天這個民調可以再次確認，蔣萬安已經非一枝獨秀，進一步來說，應該是從一枝獨秀到搖搖欲墜；另外蔣萬安在20-49歲青壯年、社會中堅份子的支持度敬陪末座，而黃珊珊有行政資源挹注的後勢看漲，呈現相當大的對比。

吳思瑤說，她預判越來越接近選戰，蔣萬安在議題上的發言會屢次從想得分變成失分，蔣萬安的花瓶本質是禁不起檢驗的，選舉後期會越現出原形。

吳思瑤也補充，黃珊珊雖然在市府資源奧援下後勢看漲，但對於行政不中立一事，市民也會隨選舉白熱化後有越來越強烈的感受，過度不中立就會有負面影響。

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