旗津海產街「吃通海」16日登場　千份雙倍券加碼送

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陳昱宏指出，旗津在地店家為延續旗津券帶來的商機，本週六特別舉辦第三屆的「旗津吃通海」活動，過往每年舉辦都吸引逾千人參與，今年活動原訂2月舉辦因疫情延後，特別加碼千份雙倍券，也邀請到全國學生儀隊冠軍內埔農工儀隊、旗津國小太鼓團及熱舞團等特色表演，加上文化體驗與景點導覽（報名網址：https://reurl.cc/WkpbX7），保證讓遊客度過一個豐富又精采的週末，歡迎遊客來旗津感受在地人的熱情與美景。
經發局長廖泰翔表示，旗津觀光資源豐富，是遊客到高雄必踩的熱門景點，商圈組織也非常用心經營，年度盛事「吃通海」活動更是熱鬧非凡，今年初雖因疫情衝擊影響商機，但在市府與在地商家合作協力推出多元方案發放旗津券，民眾響應熱烈，成功帶動人潮回籠。
廖泰翔也私心推薦，今年「吃通海」活動不僅有雙倍券好康，還規劃特色遊程體驗，更推出有雞腿和烤小卷的澎派限量「津弁當」，隨餐附贈印有旗津特色的精美包巾，極具收藏價值，呼籲遊客要把握機會不要錯過。
經發局指出，市府力挺商圈夜市，年前就邀請28個商圈夜市聯合舉辦「過好年」，除本週六旗津「吃通海」，年底前各大商圈夜市還將舉辦特色活動，民眾可關注經發局臉書，更多吃通海活動詳情可在「旗后商圈發展協會」臉書查詢。