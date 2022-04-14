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旗津海產街「吃通海」16日登場　千份雙倍券加碼送

▲16日下午3時吃通海活動在旗津豐收廣場開吃，歡迎大家來旗津吃通海、賞夕陽。（圖／高市府經發局提供）
▲16日下午3時吃通海活動在旗津豐收廣場開吃，歡迎大家來旗津吃通海、賞夕陽。（圖／高市府經發局提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

2022-04-14 16:28:30

高雄市旗津旗后商圈年度盛事、第三屆「旗津吃通海」活動將於本週六（16）擴大登場，主辦單位旗后商圈發展協會特別加碼千份「旗津雙倍券」，遊客可以100元現金換購面值200元的商圈消費券，可在當地近百家合作店家攤商使用。也規劃學生儀隊、在地太鼓團、熱舞及肚皮舞等多項表演，另有漂流木、手拉胚DIY及三輪車遊程、文化導覽等多元活動，力邀遊客搭配還未使用的旗津券到旗津吃喝玩樂一整天。

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旗后商圈發展協會理事長陳昱宏特別感謝市府力挺旗津，不僅日前發放超過17萬份旗津券提升在地商機，成功帶動店家攤商生意回溫五成，更連續五個週末假日在旗津舉辦音樂活動，吸引遊客湧入消費。

▲旗津券明顯帶動人潮回流，旗后商圈發展協會延續旗津券帶來的商機，16日接棒舉辦第三屆「旗津吃通海」活動。（圖／高市府經發局提供）
▲旗津券明顯帶動人潮回流，旗后商圈發展協會延續旗津券帶來的商機，16日接棒舉辦第三屆「旗津吃通海」活動。（圖／高市府經發局提供）
陳昱宏指出，旗津在地店家為延續旗津券帶來的商機，本週六特別舉辦第三屆的「旗津吃通海」活動，過往每年舉辦都吸引逾千人參與，今年活動原訂2月舉辦因疫情延後，特別加碼千份雙倍券，也邀請到全國學生儀隊冠軍內埔農工儀隊、旗津國小太鼓團及熱舞團等特色表演，加上文化體驗與景點導覽（報名網址：https://reurl.cc/WkpbX7），保證讓遊客度過一個豐富又精采的週末，歡迎遊客來旗津感受在地人的熱情與美景。

經發局長廖泰翔表示，旗津觀光資源豐富，是遊客到高雄必踩的熱門景點，商圈組織也非常用心經營，年度盛事「吃通海」活動更是熱鬧非凡，今年初雖因疫情衝擊影響商機，但在市府與在地商家合作協力推出多元方案發放旗津券，民眾響應熱烈，成功帶動人潮回籠。

廖泰翔也私心推薦，今年「吃通海」活動不僅有雙倍券好康，還規劃特色遊程體驗，更推出有雞腿和烤小卷的澎派限量「津弁當」，隨餐附贈印有旗津特色的精美包巾，極具收藏價值，呼籲遊客要把握機會不要錯過。

經發局指出，市府力挺商圈夜市，年前就邀請28個商圈夜市聯合舉辦「過好年」，除本週六旗津「吃通海」，年底前各大商圈夜市還將舉辦特色活動，民眾可關注經發局臉書，更多吃通海活動詳情可在「旗后商圈發展協會」臉書查詢。

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