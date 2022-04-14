台南新增19例　黃偉哲宣布醫院及住宿型長照機構禁止探視

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小琉球穀泰泰式餐飲相關個案5名分別為中西區30多歲男性個案30023、中西區30多歲女性個案30085、東區30多歲女性個案30341、30342、永康區30多歲女性30750；案30023、30085、30341、30342與29353一同前往小琉球，7日於小琉球穀泰泰式餐飲與確診者足跡重疊，12日分別出現喉嚨痛、咳嗽、倦怠症狀，13日採檢陽性確診；案30750曾與案29353、30341、30342聚會，12日出現症狀，13日採檢陽性確診。
某日商個案28646之4名接觸者，包含中西區50多歲男性個案30024、北區40多歲女性個案30025、北區40多歲男性個案30086、安平區40多歲男性個案30087；4人因案28646確診被匡列並安排採檢，13日陽性確診，當中3人無症狀，1人12日咳嗽、喉嚨痛。
永康區40多歲女性個案30026、30多歲女性個案30339、30多歲男性個案30340為照顧26526任教之美語補習班確診學童家屬，3人被匡列後分別於12日出現症狀、13日採檢陽性確診。
柳營區50多歲女性個案30751、20多歲男性個案30752、新營區50多歲男性個案30753等3人，為宜蘭縣某進香團行程相關接觸者，案30751、30753曾於本月6日至10日，與彰化個案29022參加進香團活動，2人11日出現症狀、13日分別使用快篩結果呈現陽性；因案29022確診而被匡列為居家隔離者，採檢後陽性確診。案30752為個案30751之子，12日、13日出現肌肉痠痛、喉嚨痛、咳嗽、頭痛症狀，13日使用快篩結果呈現陽性，安排至醫院採檢後確診。
案27112職場接觸者30027，為安南區50多歲男性，居家隔離期間出現發燒、全身倦怠、肌肉痠痛、咳嗽、喉嚨痛症狀，12日自行使用快篩呈現陽性，安排至醫院採檢後13日陽性確診。
北區20多歲男性個案30338，為昨日公布之台南市個案29351、29352家人、高雄市個案26683舅舅，5日照顧高雄市個案26683，8日因案26683確診而被匡列為居家隔離者，13日因案29351、29352確診，再次安排至醫院採檢，PCR陽性確診；案30338為無症狀個案。
案30576為安平區20多歲男性、台南市11日公布之個案28168職場接觸者，11日被匡列居家隔離，出現喉嚨痛、咳嗽症狀，13日因自行使用快篩陽性，安排至醫院採檢，PCR陽性確診。
案30577為安南區30多歲女性、台北市個案28875友人，與北市個案28875本月9日於北市錢櫃KTV聚會；12日因案28875確診而被匡列為居家隔離者，13日出現聲音沙啞症狀，安排至醫院採檢，PCR陽性確診。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。