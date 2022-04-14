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居家檢疫同住者拉齊時間　陳其邁：快篩試劑夠用勿擔心

▲高雄市長陳其邁表示，中央雖有徵調快篩試劑，但高雄市政府提供診所還有備用的試劑，所以請市民朋友不用擔心。(圖／高市府提供)
▲高雄市長陳其邁表示，中央雖有徵調快篩試劑，但高雄市政府提供診所還有備用的試劑，所以請市民朋友不用擔心。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-04-14 16:40:11

近來本土疫情升溫，國人快篩需求越來越高，快篩試劑定價過高，引發爭議。對此，行政院長蘇貞昌今(14)日宣布，政府今天起徵用快篩試劑，高雄市長陳其邁表示，中央雖有徵調快篩試劑，但高雄市政府提供診所還有備用的試劑，所以請市民朋友不用擔心。另外，只要在高雄不管是居家隔離或是居家檢疫同住者，都統一拉齊時間，方便民眾、市民朋友。

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▲高雄市居家隔離／檢疫採檢措施。(圖／高市府提供)
▲高雄市居家隔離／檢疫採檢措施。(圖／高市府提供)
陳其邁也指出，現在高雄診所持續再做快篩，都是免費提供快篩試劑給診所，4月6日開始高雄市篩檢數已達到2000，如一般常態性呼吸道症狀患者門診大概有4至5千並無異常增加，篩檢數量增加2倍。

▲高雄市診所使用快篩人數表。(圖／高市府提供)
▲高雄市診所使用快篩人數表。(圖／高市府提供)
陳其邁也提醒民眾，假如覺得怪怪的，可能有接觸史，就要跟醫師通報，有免費的快篩試劑可用，每位醫師都會就近回報到衛生局監測社區流行狀況，最近幾個案都是到診所轉診或直接快篩發現 現在雖然中央有徵調快篩試劑 但高市府在各診所有備用的試劑 希望民眾有就醫可以用。

根據高雄市政府的統計，高雄有40例本土確診個案,，有2例是屏東天上人間小吃部衍生、旅遊史5例將其中2例轉到台北市、7例居隔陰轉陽，相關接觸者26例，以及2例疫調中。根據今日發布資料，高雄全校停課數共4間、停課班級數有27班、居家隔離人數有1188人、自主健康管理人數有966人。

另外，陳其邁也再次強調，只要是65歲以上高雄市民施打疫苗，市政府額外加碼200元，因此鼓勵長者快去施打，陳其邁也說，雖然高雄65歲以上長者施打率84%比全國的83%還高，施打第三劑約69.8%，還是希望長者能踴躍施打疫苗。

陳其邁表示，市內棒球場、公園還是有足跡確診者，但主要還是有旅遊史者為主要染疫群眾，如果有足跡重疊者，請盡速檢疫。他說，明天開始開放特定場所營業，但須施打三劑疫苗才能入場，請市民朋友多加配合。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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