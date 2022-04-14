停課改視訊教學成日常？醫認：群體生活難防感染

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黃高彬說明，停課新規討論是中央流行疫情指揮中心與教育部合開會議決議，並未提報至指揮中心專家諮詢小組會議中，不過疫情流行許久，現在學期中若大規模停課，會影響學生受教權，因此需要平衡，「所以我覺得現在教育部規定的是比較合理的一種做法。」
「其實他們感染的機會比較小！」黃高彬解釋，兒童缺少可與病毒結合的ACE2蛋白受體，一般來說年紀越小，ACE2受體就會越少，雖ACE2受體會隨著年齡增長慢慢增加，每個人體質都不同，但大致上來說，10歲以下所帶的ACE2受體都非常低，染疫機率相對也比較低，這也是目前尚不開放幼童打疫苗的原因。
黃高彬指出，兒童血管較嫩，打疫苗後，棘突蛋白可能會對血管產生傷害，所以會引起血管炎、心肌炎、心包膜炎等副作用，目前台灣兒童與國外發生心包膜炎的機率都約是10萬分之300，「這個比例理論上說起來還是蠻高的，因此為了避免傷害，才會一直躊躇比較小的小孩不開放打疫苗。」
至於為何開放12至18歲青少年施打兩劑新冠疫苗，黃高彬解釋，12至18歲年齡層的青少年ACE2受體開始慢慢增加，相對感染機會比較大一點，才會優先開放12至18歲青少年打疫苗，不過若青少年繼續打mRNA疫苗，對血管傷害還是比較大，若能改打次單位蛋白疫苗會較安全。
「視訊教學慢慢我想大家一定要習慣這種操作的方式。」黃高彬指出，國外例如美國也有相當一段長的時間都採用視訊教學，因此假如台灣不得已要停課時，或是家長擔心兒童暫無適當疫苗可打的情況下，也可採用視訊教學，能讓學生了解這會變成像日常生活一樣。
此外，黃高彬也坦言：「在校園群體生活中想要預防感染，基本上是很難！」尤其面對高傳染力的Omicron，美國研究認為一般普通外科口罩防護力不足，應拉高至更高層級的KN95，不過兒童難以配戴整日，美國也並未持續推行，且就算使用隔板或是拉長座位間距也難預防，小孩下課還是會玩在一起，「實體課程傳染的機會還是蠻大的。」
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