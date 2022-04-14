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防疫停課標準放寬　家長憂配套不足、進度落後

▲家長團體建議，停班停課標準涉及兒童照顧、接送，但此次修改卻倉促上路，讓很多家長措手不及。（示意圖／NOWnews資料照）
▲家長團體建議，停班停課標準涉及兒童照顧、接送，但此次修改卻倉促上路，讓很多家長措手不及。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-04-14 17:28:37

本土疫情持續延燒，不過由於目前流行的Omicron株多屬輕症或無症狀患者，因此教育部日前也公告新版停課標準，放寬相關措施，改以班級為單位進行停課，而全校若有三分之一的班級停課則全校停課，不過相較於舊版標準，新版的規則較為複雜，就有家長團體表示，停班停課標準涉及兒童照顧、接送，此次修改卻倉促上路，讓很多家長措手不及。

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國教行動聯盟家長部長王瀚陽接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，國高中與12歲以上的家長普遍都是支持放寬標準，在校上課確實比線上上課來的效果好，但考量12歲以上距離施打疫苗時間已有一段時間，以去年12月打第二劑的學生為例，也已過了4個月，防護效果會有相當大影響，「這樣的放寬的規定需要有所標準與數據出來依循才好！」

王瀚陽提到，國小學生之間大多都是班級之間遊走，要逐一分辨接觸者會耗費很多人力與資源，且小學生並沒有施打過疫苗，「因此在全世界數據尚未明朗之前，應該要謹慎為上，假如有近一步的科學數據能證明，也能讓家長比較放心。」此外也需考量部分家庭都有分布在各年齡層的學生，一旦放寬規定可能會造成家長請防疫假過於頻繁，這些相關的配套措施都應該要更完整。

此外，王瀚陽說，台灣防疫至今三年，線上教學是否因疫情而發展成熟，能應對各樣年齡層的學生其實難以驗證，「無論線上教學與線上線下混合教學，或是國小低年級線上教學提升學習效果，因著疫情，整體的教學技術是否有提升？又或者普遍已經忘記如何線上操作了呢？這都是需要時常演練的。」

而全國教師工會總聯合會理事長侯俊良接受《NOWnews今日新聞》採訪時也指出，以現在新版的停課標準看來，教師容易有授課班級進步上不同的問題，大規模或是部分停課一定會有所影響，因此要透過線上或是額外的時間補救，呼籲教育部就算中央地方標準不同，但一定要在同一個框架下，以免讓教師無所適從，另外在疫調上也應盡可能減輕教師的行政作業流程，將教學現場留給教師。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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