警示「爆閃燈」　議員：非道路標誌

台中市議會進行台中市交通執法、路安專案及交通工程改善專案報告，其中市府為警示用路人注意路況，後續規劃設置爆閃燈。市議員楊正中、林德宇指出，「爆閃燈」並非標準的道路標誌，非屬公務財產，裝設的高度、亮度等規格都沒有統一標準，地方常有建議路口裝設爆閃燈時遇到交通局、警察局互相推諉情況。警察局則表示，目前爆閃燈一般會設置於危險、易肇事或彎路路段，與郊區鄉間道路或夜間照明不足處，用以警示駕駛人小心慢行的警示設備。

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楊正中指出，車禍事故發生多數係民眾未注意車前狀況所致。為加強用路人注意路況，市府專案報告表示未來將「善用爆閃燈，警示用路人」。據了解，雖然爆閃燈並非一個標準的道路標誌，但確實對於提醒用路人有良好效果。

楊正中說，每次他協助地方辦理設置爆閃燈會勘時，由於爆閃燈的主管機關不明，往往發生「交通局說是警察局、警察局說是交通局」雙方互踢皮球的情況。經詢問交通局及警察局究竟誰才是主管機關？

交通局局長葉昭甫說，爆閃燈目前在法規並非合法的相關標誌標線的項目，但只要是跟道路安全有關他們都是主管機關。

林德宇表示，他肯定爆閃燈的功用，也感謝民間團體的捐贈，但是他常接獲民眾反應，爆閃燈「太亮」、「太閃」、「太刺眼」，已經影響到用路人視線。

林德宇提到，爆閃燈大多都是民間團體捐贈給市府，並非用公務預算購置，不算公務財產，就連他先前要跟警察局調閱全台中市總共安裝多少爆閃燈的數據，警察局也以非公務財產為由不提供相關數據。如今爆閃燈的已廣泛應用在交通安全改善上，但是權責單位到底是警察局還是交通局？

警察局表示，爆閃燈非屬「道路交通標誌標線號誌設置規則」規範的設施，目前爆閃燈一般會設置於危險、易肇事或彎路路段，與郊區鄉間道路或夜間照明不足處，用以警示駕駛人小心慢行的警示設備。依該規則爆閃燈未列其中，也未明列在輔助標誌中。

警察局也說，台中市所有交通工程施設權責，是屬道路主管機關權責，警察局非道路主管機關且無工程設施巡修人員編制，編列交通工程設施經費於法無據，因此警察局除部分分局獲民間捐贈爆閃燈設備（共計 1344 組）外，均未編列該項設備採購預算，也未以公務預算採購爆閃燈設備。