尹立探班送上菜瓜水 邁盟成員陪掃街 陳慶鴻紅了眼眶
民進黨高雄市議員初選電話民調於本周展開，各區掃街拜票活動如火如荼進行中。今(14)日罷韓四君子之一尹立特別帶著菜瓜水道岡山探班高雄市議員候選人陳慶鴻，為陳慶鴻加油打氣。
除了尹立以外，今天稍早議員邱俊憲與高雄「邁向過半大聯盟」的成員林慧欣及黃偵琳也特別前往大岡山與陳慶鴻一同進行車隊掃街，並現場跳起了應援舞表達支持，讓陳慶鴻一度感動紅了眼眶，林慧欣與黃偵琳強調，邁盟的成員彼此互相支援，「團結」就是邁向成功最重要的一步，只有團結才能一同邁向議會過半，也只有團結才能讓高雄、讓台灣進步。
尹立表示，與陳慶鴻為罷韓期間認識的夥伴，陳慶鴻以邱志偉服務處主任身分參與聯署書印製、演習、發送黃絲帶與站街頭等活動，勤奮紮實、親力親為，對此尹立說，他有點不敢相信原來眼前這位憨厚樸實的大哥，是立委邱志偉辦公室的主任。
立委邱志偉服務處主任陳慶鴻參選高雄市第三選區議員（岡山、橋頭、燕巢、梓官、彌陀、永安），曾任立法委員林岱樺秘書，目前也是本洲產業園區廠商協進會總幹事。陳慶鴻在地服務逾十年，除服務處內部業務外亦經常外出辦理會勘、選民服務，加上近日初選競爭激烈，頻繁站路口、車掃拜票，導致手上出現明顯色差，臉上亦出現口罩曬痕。對此尹立看了十分心酸，特別到岡山陳慶鴻的選區送上菜瓜水，給陳慶鴻鼓勵打氣。