JPM為《原子少年》合體　形容和棒棒堂11年關係

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與年紀20出頭的選手合作，JPM不習慣被稱作老師，他們感覺團體之間較勁意味濃厚，「好像回到當年的感覺，大家跳舞起來都很拚！」和地球合作舞台，JPM笑說很像是家長帶小孩考試，但是一下了表演狀態，大家相處起來都很自然。廖允杰分享道：「衣服亂了我們也就直接動手整理，他們一開始還嚇到。」
棒棒堂和JPM的好感情人盡皆知，一起走過11年，他們開玩笑形容：「像是一開始夫妻蜜月會相擁入睡，這麼多年現在直接背對背！」被問到維持好關係及擁有團魂有什麼祕訣可以教給選手？邱勝翊直言組了團就有團魂是不可能的：「一起經歷過什麼、表演了什麼，慢慢慢慢才能有團魂。」這樣的「團魂」也在拍攝照片中呈現，拍攝團體照要對看之際，面對面的廖允杰和邱勝翊不約而同地嗆對方：「看什麼啦！」讓眾人笑倒，也佩服這11年的默契。
這次和地球一起演繹《那不是雪中紅》，10位選手中只能有5位上場令JPM苦惱，直言每個人都有自己的想法、都很優秀，要做出選擇真的很困難。邱宇辰也鼓勵沒被選上的選手不要氣餒，要在挫折中檢視自己不足的地方，讓自己成為每一場比賽的先發！
《原子少年ATOM BOYZ》即將在4/17晚間八點於TVBS歡樂台、精彩台首播。第三輪人氣投票已於4/6(三)開始，透過Up直播、beanfun!參加全民領航員加分賽，每人每日最多可獲得10票。雙平台的分數將決定原子少年個人及各團體在全民領航員的成績。誰能夠在舞台上戰到最後？誰能夠正式出道？都需要粉絲及觀眾的支持！（編輯：楊穎軒）
《原子少年ATOM BOYZ》播出資訊
4/17起每週日晚間8點至10點於TVBS 42歡樂台及TVBS精采台、LINE TV播出、《NOWnews今日新聞》YouTube頻道於晚間10點播出
4/22起每週五晚間10點至12點於中視播出
4/23起每週六《原子少年ATOM BOYZ》官方YouTube頻道影片上架
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