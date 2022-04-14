蝦皮5/1手續費漲1%！資深賣家還是不跳槽 官方回應了
蝦皮購物近日發出公告，通知賣家5/1起不分檔期，要多收1%成交手續費。針對非商城賣場成立的訂單，全商品類別成交手續費在促銷檔期從3%變4%，非促銷檔期也從2%漲到3%，金流服務費則維持不變依舊是2%。舉例試算：非促銷檔期間，售出金額 400元商品，運費60元，成交手續費為 400元 x 3% = 12元，單件商品最高收取成交手續費450 元。另外還需要加金流費，買家使用貨到付款，金流服務費為為：(400元 + 60元) x 2% = 9.2元，四捨五入為9元，兩者相加等於賣家需要支付21元手續費和金流費。
針對這波漲價，蝦皮購物回應《NOWnews今日新聞》查詢時表示：「蝦皮購物相關調整是因應市場機制，未來也將持續推出創新功能，與賣家一同打造更具競爭力、完善的購物環境。」蝦皮購物強調，因致力於提升整體台灣電商市場質量，促進電商產業的永續發展，持續推出創新功能，並廣受賣家好評，除了已積極開放更多「流量數據」與「優化賣家數據中心」功能之外，近期亦進一步推出「商品詳情優化」、「圖片產生器升級」等功能，提升賣家管理與運營的便利度，且提供賣家更具品質的行銷。
不過漲價消息傳出後，也引發蝦皮相關社團的討論，吸引不少有經驗的資深賣家回應：「收手續費我覺得還好，以前百貨18%起跳到35%之間，ebay也是12~20％，amazon還有海外倉備貨問題，所以蝦皮抽5～6%沒什麼好說的，重點在於你收了錢以後做了什麼....」
想轉平台的小賣家也不禁問：「有其他平台可以跟蝦皮的訂單一樣穩定嗎？」巷子內的賣家回應：「沒～我用露天跟蝦皮，差10幾20倍。」、「露天雅虎營業額加起來2萬左右，蝦皮加起來大概40萬，你說有沒有差？」、「目前只有蝦皮有穩定訂單」、「但訂單真的多很多，沒辦法這就是現實！」
有賣家分析：「平台賣的是人潮流量，蝦皮的人潮流量已經做起來了，大部分買方會習慣去蝦皮搜尋，除非有另一家平台願意燒錢對幹，消費者才會再有春天。」。深耕多年的賣家表示：「會有點不爽，但就是少賺，可是不會轉換平台，因為主要客源還是在蝦皮。」