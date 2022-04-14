與陳時中、侯友宜同場 新北衛生局證實有記者快篩陽性
指揮中心指揮官陳時中與新北市長侯友宜，在今（14）日上午召開「新北COVID-19居家照護」記者會，下午卻傳出記者會現場有2記者「快篩陽性」，目前所有參加記者會的記者，皆被通知前往亞東醫院快篩，市府六樓記者會場地，也正進行大清消；詳細情形仍有待調查釐清。
根據新北市衛生局最新回應，新北市1名媒體記者，14號因症狀前往採檢，下午15:00 PCR結果為陽性，衛生局獲報後立即針對4名密切接觸者進行預防性快篩，結果其中1人快篩結果為陽性，該名記者14日上午曾參與新北市府記者會，經與疾管人員討論，該場域參與人員皆有全程配戴口罩等適當防護，因此將通知參與該場記者會所有人員進行自主快篩。
衛生局說明，目前1名PCR陽性、1名快篩陽，PCR陽性個案4/12起未進入新北市政府，快篩陽性個案有參與14日上午記者會（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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