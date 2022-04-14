航警局查獲越配攜毒闖關　三大箱大麻花共31公斤

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航警局表示，安全檢查大隊今年2月20日上午7時許，在桃機第二航廈會同台北關稽查組執行入境託運行李X光檢視勤務，發現由美國洛杉磯飛往桃機入境班機3件行李影像可疑，攔查後發現越南裔旅客（已歸化本國籍）託運行李箱內查獲二級毒品安非他命6.18公斤、大麻花31.14公斤。
女子坦承協助販毒集團運毒，集團以美金2000元代價與往返台美機票、食宿與入住防疫旅館費用，因此鋌而走險，航警局也循線查獲另1名在台越南籍女子共犯到案，全案偵訊後依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。
航警局強調，今年1月至今已查獲各類毒品合計20件205.2公斤，所幸均能及時「截毒於關口」，為國人健康把關。近年來，販毒集團常利用外配運輸毒品，根據毒品危害防制條例規定，運輸第二級毒品者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，併科新台幣一千五百萬元以下罰金，在此呼籲民眾不要輕易嘗試，勿因一時貪念淪為販毒集團運毒自毀前程。
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少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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