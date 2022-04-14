COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

航警局查獲越配攜毒闖關　三大箱大麻花共31公斤

▲航警局查獲越南籍外籍配偶3件行李中暗藏安非他命、大麻花等二級毒品，涉嫌運毒越南籍外配被移送桃檢偵辦。（圖／記者李春台翻攝）
▲航警局查獲越南籍外籍配偶3件行李中暗藏安非他命、大麻花等二級毒品，涉嫌運毒越南籍外配被移送桃檢偵辦。（圖／記者李春台翻攝）

記者李春台/桃園報導

2022-04-14 17:18:45

嫁到台灣的越南籍外配，竟鋌而走險為販毒集團攜帶大量毒品闖關入境台灣。航警局安檢大隊今年2月間在桃園國際機場第二航廈入境托運行李中，會同海關人員發現3件可疑行李，攔查後發現內藏安非他命6.18公斤、大麻花31.14公斤，行李主人是越南籍外籍配偶，另查出另一越南共犯女子到案，越南外配坦承以美金2000元代價攜毒闖關。

我是廣告 請繼續往下閱讀

航警局表示，安全檢查大隊今年2月20日上午7時許，在桃機第二航廈會同台北關稽查組執行入境託運行李X光檢視勤務，發現由美國洛杉磯飛往桃機入境班機3件行李影像可疑，攔查後發現越南裔旅客（已歸化本國籍）託運行李箱內查獲二級毒品安非他命6.18公斤、大麻花31.14公斤。


女子坦承協助販毒集團運毒，集團以美金2000元代價與往返台美機票、食宿與入住防疫旅館費用，因此鋌而走險，航警局也循線查獲另1名在台越南籍女子共犯到案，全案偵訊後依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

▲託運行李箱內查獲二級毒品安非他命6.18公斤、大麻花31.14公斤。（圖／記者李春台翻攝）
▲託運行李箱內查獲二級毒品安非他命6.18公斤、大麻花31.14公斤。（圖／記者李春台翻攝）
航警局強調，今年1月至今已查獲各類毒品合計20件205.2公斤，所幸均能及時「截毒於關口」，為國人健康把關。近年來，販毒集團常利用外配運輸毒品，根據毒品危害防制條例規定，運輸第二級毒品者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，併科新台幣一千五百萬元以下罰金，在此呼籲民眾不要輕易嘗試，勿因一時貪念淪為販毒集團運毒自毀前程。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

被正妹加Line問住哪！他「神回應」秒殺詐騙：都不做功課

婦人遭彩券行列黑名單　潑灑咖啡罵店員「小王八蛋」！

桃消防員休假回新竹染疫　市府匡列77人採檢結果出爐

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀