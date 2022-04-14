封城下停工！上海想清零卻重創供應鏈　連鎖效應正要開始

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不僅如此，不少工廠也在當地政府的防疫要求下被迫停工，上海身為電子零件、半導體、電動汽車的生產重鎮，猝不及防的封城行動迫使許多工廠只能按下暫停，包括兩家蘋果（Apple）供應商經營的工廠、電動車龍頭特斯拉（Tesla）和iPhone組裝大廠和碩都因為封城暫停生產，製造業的大衰退也呈現在綜合指標「採購經理人指數」（PMI）上，根據《衛報》（The Guardians）報導，中國PMI已經從從2月的50.2％跌破0％大關，在3月份只有42.0％，顯示上海封控下的連鎖效應恐怕正要開始。
芝加哥投資公司「GLJ Research」分析，就連特斯拉上海的「超級工廠」恐怕都要到2022年第三季才能恢復最大產能，在此之前將面臨罕見的虧損狀態。而這對當地的中小型企業來說更是「滅頂之災」。據了解，至少有161家台灣上市櫃公司受到影響，世界銀行日前也再度下修中國今年經濟成長率，並若疫情帶來的影響高於預期，經濟增長率恐會降至4％。
除了生產遭遇危機外，物流方面也出現困難。目前上海港進出港物流都因嚴格封鎖限制而大幅下降，陸上貨運的司機們也面臨「卡關」問題，中國一站式國際物流服務平台「運去哪」表示，該公司在上海港的業務量縮減了兩成，瓶頸在於以卡車貨運為主的陸路運輸受阻。
目前這些想進上海載貨的司機們，被迫在自己的車上等待核酸檢測結果出爐，只能吃點吐司、泡麵果腹，而想離開上海配貨的司機們，則得配合鄰近城市的嚴格規矩，例如蘇州官方3月上旬就要求往來上海的貨車司機必須進行「11＋3」為期兩周的隔離，還限制掛有滬牌的車輛進入；中國電商巨頭京東亦表示，上海當局對於貨車司機和物流工人的防控規範嚴格外又不一致，就連想向上海居民運送物資都碰上不少麻煩。
海運方面目前當局對港區內的人員管控相對嚴格，僅維持低度的運作能量，儘管現在看不見塞港問題，但業者認為實際的影響，會從四月開始，眼下出貨作業依舊，但連鎖效應預計四月上旬將醞釀成另一波艙位吃緊狀況；中國歐盟商會瀋陽分會主席孔海德（Harald Kumpfert）也警告，如今公路運輸與海運全面受阻，上海的貨運量已下降40%，國際供應鏈將受其影響在新冠疫情與烏俄戰爭後更加緊張。