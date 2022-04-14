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封城下停工！上海想清零卻重創供應鏈　連鎖效應正要開始

▲上海疫情持續延燒，然而封城下經濟停擺所帶來的連鎖效應才正要開始。（圖／美聯社／達志影像）
▲上海疫情持續延燒，然而封城下經濟停擺所帶來的連鎖效應才正要開始。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-04-14 17:46:59

中國過去的防疫模範生也不敵變種病毒株的威力，上海這座有著2500多萬人口的中國超級城市，如今因為封城狀態幾乎全市進入停擺狀態，讓本來就緊張的供應鏈更加緊張，從工廠端面臨閉環管理缺工、暫時無法生產的窘境，到周遭路上物流嚴重卡關影響經濟，就連全球最大港口也被按下暫停鍵，為了清零引發的連鎖效應正以上海為中心向世界擴散。

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面對膠著疫情，中國政府自3月28日開始於上海各區陸續實行嚴格封鎖，然而在胡亂封控下的怪象叢生，最先影響到的就是這個中國經濟重鎮內所有居民無法出門工作，就連跑外送的人員也所剩不多，因為就連餐廳也無法營業，《華爾街日報》也指出，這波疫情下，上海服務業人員創了疫情以來新低，人員流動的減少也抑制了消費者的支出。

不僅如此，不少工廠也在當地政府的防疫要求下被迫停工，上海身為電子零件、半導體、電動汽車的生產重鎮，猝不及防的封城行動迫使許多工廠只能按下暫停，包括兩家蘋果（Apple）供應商經營的工廠、電動車龍頭特斯拉（Tesla）和iPhone組裝大廠和碩都因為封城暫停生產，製造業的大衰退也呈現在綜合指標「採購經理人指數」（PMI）上，根據《衛報》（The Guardians）報導，中國PMI已經從從2月的50.2％跌破0％大關，在3月份只有42.0％，顯示上海封控下的連鎖效應恐怕正要開始。

▲和碩和廣達等30多家台灣廠商在中國昆山工廠暫時停工。圖為和碩位於上海的工廠外觀。（圖／美聯社／達志影像）
▲和碩和廣達等30多家台灣廠商在中國昆山工廠暫時停工。圖為和碩位於上海的工廠外觀。（圖／美聯社／達志影像）
芝加哥投資公司「GLJ Research」分析，就連特斯拉上海的「超級工廠」恐怕都要到2022年第三季才能恢復最大產能，在此之前將面臨罕見的虧損狀態。而這對當地的中小型企業來說更是「滅頂之災」。據了解，至少有161家台灣上市櫃公司受到影響，世界銀行日前也再度下修中國今年經濟成長率，並若疫情帶來的影響高於預期，經濟增長率恐會降至4％。

除了生產遭遇危機外，物流方面也出現困難。目前上海港進出港物流都因嚴格封鎖限制而大幅下降，陸上貨運的司機們也面臨「卡關」問題，中國一站式國際物流服務平台「運去哪」表示，該公司在上海港的業務量縮減了兩成，瓶頸在於以卡車貨運為主的陸路運輸受阻。

▲中國東北因防疫進行高速公路管控，大量車輛無法藉交流道閘道離開，只能停在出口處形成長排車龍，也有貨車司機被迫滯留高速公路休息站、被迫吃饅頭充飢。資料照。（圖／美聯社）
▲中國因防疫而對公路進行封控，兩天一篩的要求「勸退」大批貨車司機，導致幾乎沒有司機願意跑上海，物資無法發送。（圖／翻攝自微博）
目前這些想進上海載貨的司機們，被迫在自己的車上等待核酸檢測結果出爐，只能吃點吐司、泡麵果腹，而想離開上海配貨的司機們，則得配合鄰近城市的嚴格規矩，例如蘇州官方3月上旬就要求往來上海的貨車司機必須進行「11＋3」為期兩周的隔離，還限制掛有滬牌的車輛進入；中國電商巨頭京東亦表示，上海當局對於貨車司機和物流工人的防控規範嚴格外又不一致，就連想向上海居民運送物資都碰上不少麻煩。

海運方面目前當局對港區內的人員管控相對嚴格，僅維持低度的運作能量，儘管現在看不見塞港問題，但業者認為實際的影響，會從四月開始，眼下出貨作業依舊，但連鎖效應預計四月上旬將醞釀成另一波艙位吃緊狀況；中國歐盟商會瀋陽分會主席孔海德（Harald Kumpfert）也警告，如今公路運輸與海運全面受阻，上海的貨運量已下降40%，國際供應鏈將受其影響在新冠疫情與烏俄戰爭後更加緊張。
 

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