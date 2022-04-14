中國封控供應鏈受影響　台積電積極行動派團隊支援

台積電今（14）日下午法說會登場，市場關注中國大陸封控將對供應鏈造成影響，為此，台積電總裁魏哲家表示，這是其他產業也面臨到的狀況，但台積電將積極採取行動，與供應商緊密合作，也派出多個團隊進行現場支援，確認優先支援部分關鍵晶片。至於原料供應方面，外界憂心俄烏戰事使原物料取得受到限制，台積電回應已向不同地區的多家供應商進行採購，不認為原料供應會對營運產生任何影響。
台積電指出，智慧型手機、TV與個人電腦需求有下滑的趨勢，但受惠HPC（高效能運算）、車用半導體的快速成長，台積電的營運動能仍將維持強勁。不過，中國大陸持續封控也對市場造成隱憂，台積電表示在庫存方面，由於近期COVID疫情對供應鏈產生衝擊，以及地緣政治局勢緊張所帶來的不確定性影響，預期供應鏈相較於歷史季節性庫存水準，將持續維持較高水準的庫存水位，此現象並將延續較長的時間。
台積電表示，在其供應鏈中面臨更大的挑戰，包括人力、零組件和晶片等限制，並延長了先進製程和成熟製程的機台交期。台積電正和供應商緊密合作，採取多項行動，盡全力緩解供應鏈面臨的挑戰。像是增加了和供應商高層定期溝通的頻率以追蹤相關進度，也派出多個團隊進行現場支援，並和供應商夥伴密切合作，確認影響機台交期的關鍵晶片。
台積電也和客戶合作，規劃產能以優先支援這些關鍵晶片，協助緩解相關限制問題。透過採取此類行動，預計台積電2022年的產能計劃不會受到任何影響，而公司和供應商亦將持續密切合作，於2023年及往後規劃，以增加產能、滿足客戶需求。
至於原料供應方面，台積電策略是持續開發多源供應方案，以建立多元的全球供應商基礎，並完善在地供應鏈。對於這次俄烏戰事外界關切的特殊化學品和氣體，包括氖氣和氙氣，台積電向不同地區的多家供應商進行採購，並準備了一定水準的庫存量，也和供應商密切合作，進一步加強供應鏈彈性和可持續性。因此，台積電不認為原料供應會對營運產生任何影響。