關心印尼籍新住民生活 基隆移民署推廣新二代創生培育營
為發揮新住民子女多元文化及創意等優勢，以及透過結合臺灣在地特色及新住民子女母國文化，移民署選定「桃園市長庚養生文化村」辦理五天四夜(活動暫訂今年7月25日至7月29日)食宿免費的「111年新住民子女多元文化在地創生培育營」，即日起受理報名至111年4月25日止，移民署北區事務大隊基隆市服務站特利用本月行動服務列車機會，外展關懷新住民同時，向新住民家庭宣導本項好康活動，鼓勵高中（職）及大專院校學生把握機會踴躍報名。
本次新住民關懷行動服務列車，基隆市服務站特別籌劃前往印尼籍美娜家中，除代表移民署慰問關心生活狀況，當下亦向其子宣傳移民署「新住民子女多元文化在地創生培育營」，楊同學曾在國中時期榮獲總統教育獎，目前就讀新北市高職學校，並向其說明移民署辦理培訓營活動的目的，藉由正向思考，共同合作尋求最好的創意思維，一起在成果競賽中主動為自己設定目標，培養自我認同，展現自己的優勢，提早為自己的人生道路上取得成就，創造輝煌的奠基石，並鼓勵楊同學報名參加。
基隆市服務站主任毛兆莉表示，青春期學子在社會心理發展階段中，都有面臨個人認同及角色混淆，需要克服的新挑戰，移民署培育營的目的，即是希望藉由同儕團體結合在地創生，與多元文化元素，激發創意，並透由業界重視多元文化人才之培育，以厚植國力。移民署「111年新住民子女多元文化在地創生培育營」授課內容豐富多元，包含地方創生相關講師授課、參訪多元文化特色地點、分組互動討論及創意成果發表競賽，歡迎有志學子踴躍報名，相關資訊可參考或洽詢內政部移民署活動訊息。