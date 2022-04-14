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蝦皮購物攜手台灣大車隊　推全台限時０元搭車！

▲蝦皮購物攜手台灣大車隊推出蝦皮購物限定小橘車，4/18全台限時免費搭！（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物攜手台灣大車隊推出蝦皮購物限定小橘車，4/18全台限時免費搭！（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-04-14 19:00:00

蝦皮購物看準免運優惠深受消費者歡迎，特別推出「4.18免運狂購節」，大手筆祭出每人6張199元起免運券，再加碼限時0元免運券、4/18當天每30分鐘狂灑20元購物金！此外，特別攜手台灣大車隊推出蝦皮購物限定小橘車，4/18全台限時免費搭，只要於活動時間內搭乘小橘車，車資通通由蝦皮購物買單，幫你用力省荷包！

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▲蝦皮購物與台灣大車隊推出限定「小橘車」，4/18全台限時免費搭。（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物與台灣大車隊推出限定「小橘車」，4/18全台限時免費搭。（圖／品牌提供）
除了線上、線下同享免運外，再加碼「商城85折」、「精選品牌下殺1折」、「全站9折up」等超殺優惠，4/18活動當日iPhone 13 Pro Max 128G限時下殺3690元；Roborock S7石頭掃地機器人第三代破盤價3300元；Asus 27吋電競螢幕、Coway三色完美空氣清淨機同步破盤價1200元有找。

▲蝦皮購物「4.18免運狂購節」4月18日iPhone 13 Pro Max 128G，限時優惠價3,690元。（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「4.18免運狂購節」4月18日iPhone 13 Pro Max 128G，限時優惠價3,690元。（圖／品牌提供）
針對愛漂亮的消費者們，蝦皮購物也貼心的準備空空賞常客蘭蔻超未來肌因賦活露、雅詩蘭黛特潤超導修護露、雅詩蘭黛粉持久粉底液，全部1折流血價400元有找，錯過只能等明年！

▲蝦皮購物「4.18免運狂購節」4月18日LANCOME蘭蔻超未來肌因賦活露，限時優惠價315元。（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「4.18免運狂購節」4月18日LANCOME蘭蔻超未來肌因賦活露，限時優惠價315元。（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「4.18免運狂購節」4月18日Coway 三色玩美13坪空氣清淨機，限時優惠價1,049元。（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「4.18免運狂購節」4月18日Coway 三色玩美13坪空氣清淨機，限時優惠價1,049元。（圖／品牌提供）
「4.18免運狂購節」蝦皮購物祭出雙重「免運」大回饋，攜手台灣大車隊首次打造獨家小橘車，橘黃相間的亮眼外觀加上車頂醒目的蝦皮購物招牌，4/18 08:00-19:00將在全台街頭驚喜現身，在路上看到蝦皮購物小橘車不要猶豫，趕緊舉手攔截，該趟車資不論金額高低，通通由蝦皮購物買單！

▲只要領免運券、玩「千萬乘車禮包」遊戲，就抽5名幸運兒送1年份，價值100000元計程車乘車金。（圖／品牌提供）
▲只要領免運券、玩「千萬乘車禮包」遊戲，就抽5名幸運兒送1年份，價值100000元計程車乘車金。（圖／品牌提供）
此外，只要領免運券、玩「千萬乘車禮包」遊戲，就抽5名幸運兒送1年份，價值100000元計程車乘車金。除了幫你省車資，蝦皮購物還要幫你省荷包，4/18加碼推出野餐點心1元起，麥當勞蛋捲冰淇淋、Mister Donut 一入甜甜圈、萊爾富養樂多Light發酵乳4℃瘋搶價只要1元，麥當勞六塊麥克雞塊、全家中杯冰美式通通只要18元，「4.18免運狂購節」划算買起來！

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