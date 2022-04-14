1604名兒少染疫無人重症　陳秀熙籲：還是要準備兒童疫苗

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本月專家會議將再討論兒童接種疫苗規劃，「我個人意見是認為兒童打疫苗是利大於弊！」李秉穎解釋，5至11歲兒童罹患新冠肺炎的致死率是萬分之1，而成人施打mRNA疫苗，約有百萬分之7至8的機率出現過敏性休克、5至11歲兒童打疫苗發生心肌炎的機率約百萬分之1至11，相加後為不到百萬分之10的機率會出現不良反應，相比確診致死率是利大於弊，且兒童確診衍生停課與照護等成本也應納入考量。
對此，陳秀熙認為，從免疫機轉來看，兒少第一線免疫力如鼻子、鼻腔、喉嚨對於病毒清除病毒速度快，康復力也會較好，因此兒少多為輕症，少有重症；另從抗原變異演化樹狀圖來看，Omicron有別於Alpha與Delta病毒株結構，會影響可與病毒結合的ACE2蛋白受體，加上遺傳物質重組後，都會讓兒童染疫輕症化。
陳秀熙補充，除非本土確診個案數多，台灣才有可能像香港或其他國家發生兒童重症個案，因此兒童感染比例也可當作是有效控制Omicron變成社區流行與重症指標。
至於兒童是否需要打疫苗，陳秀熙評估，仍要看整體疫情發展，若感染數太多，可能會造成部分先天健康免疫狀態不佳的兒童風險提升，因此要配合臨床小兒科醫師、小兒感染科醫師評估，根據指引加強其免疫能力，而一般在不會引起重症與死亡，且疫情並非大流行時，不會建議學童立刻施打疫苗。
陳秀熙強調，兒童是否施打疫苗，要看疫情滾動式修正，但對於兒童疫苗準備，「大家一定要同心協力來做提前準備」，讓高危險群的兒童有需要時可接種預防重症。
陳秀熙表示，最重要的並非多少人染疫要停課，而是要有效減少群聚感染，學校應做好防疫的環境衛生、個人接觸面的清消，以及通風，並維持戴口罩與保持社交距離，在4至5月疫情流行季，台灣適應輕症化到流感期間，也可減少無法保持社交距離與戴口罩的群聚活動，避免造成家戶感染進而影響社區疫情流行。
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