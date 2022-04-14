5566成軍20週年！孫協志被拱合體夏宇童　羞認有好事會說

亞洲天團5566今年適逢成軍20年，為了滿足許多歌迷的期待，宣布6月11日即將重回高雄巨蛋開唱，廣邀昔日粉絲共襄盛舉，擔心超時問題，甚至選在晚上6點開場，要跟歌迷又唱又跳話當年，度過一個難忘的20週年。孫協志曾在大家面前允諾「我一定會找到幸福」，如今和夏宇童戀情穩定，被問到是否邀「好朋友」夏宇童同台表演，他害羞地說：「未來啦，可能有機會……」，希望把這美好時光留給兄弟與粉絲。





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▲5566即將在高雄巨蛋舉辦成團20週年演唱會，成員王仁甫（左）、許孟哲（中）、孫協志（右）分別對於20年以後都有各自的期望。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.04.14）

▲孫協志（右）、夏宇童（左）難得放閃。（圖／民視《明星許願池》提供）

▲夏宇童和孫協志目前戀情穩定，表示很珍惜當下。（圖／翻攝夏宇童FB）

曾有一段婚姻紀錄，孫協志對情事語多保留，和夏宇童交往3年多，感情非常穩定，小倆口偶爾在社群平台放閃，互動充滿粉絲泡泡，深受粉絲祝福，不過孫協志堅持不認愛，怎麼問答案就是好朋友，「我自己過去比較多創傷，不想聊太多私人事情，如果有好消息或是時機很好，有幸福的事情自然會說了，老實說我是個非常單調的人，有好事會跟大家說！」





好友王仁甫很看好這段感情，認為邀夏宇童來是一件非常好的事，還搞笑說「他不邀我邀」，許孟哲則說：「還是我先戴假髮上台，假扮一下宇童，唱一首下雨（夏宇）童的聲音」！媒體拱孫協志在演唱會求婚，或是直接秀一張超音波照片，直接宣告懷孕閃婚好消息，讓他不知所措地說：「演唱會求婚有點太……多人用」，還是順其自然較好。





▲5566即將在高雄巨蛋舉辦成團20週年演唱會，成員王仁甫（左）、許孟哲（中）、孫協志（右）透露會有個人精彩表演環節。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.04.14）

▲孫協志（左起）、王仁甫、小刀參加許孟哲和趙孟姿的婚禮，彼此關係很好。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.12.12）

孫協志珍惜5566成軍20周年，仍有許多粉絲支持，除了原本歌迷外，綜藝節目《飢餓遊戲》帶來年齡層更小的粉絲，讓他們覺得很驕傲，去年演出歌迷聽得不夠過癮，這次會增加曲目，還有個人精彩表演環節，都是不可錯過之處。因傷退團的成員小刀（彭康育）得知要辦演唱會，還沒被問到意願，就表態想要上台演出，已經把時間留好。至於王少偉離團後，較少與團員互動，合體演出機會不大，孫協志緩頰說，有跟對方聊過，每個人到某一階段都會有不同目標，不會強求，「只要是5566，就永遠都是5566。」





雖然孫協志沒邀夏宇童前來，王仁甫、許孟哲可是提前幫老婆先預留好座位，王仁甫一家四口超和樂，女兒樂樂曾上台表演獲得滿堂彩，跳得比爸爸還好，他開玩笑說要封殺女兒，不要讓她再上台。許孟哲的老婆趙孟姿目前懷有6個月身孕，預產日期和開唱日期只差一個月，他表示之前高雄演唱會老婆做月子不能到，這次希望能讓老婆到場觀賞。



