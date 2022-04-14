東北季風影響到下週二！最低溫在「這時間」 北部剩17℃
今（14）日清晨到上午這段期間，鋒面掃過為新竹以北地區帶來不小雨勢，不過上午過後各地降雨就明顯趨緩。中央氣象局指出，今天入夜之後東北季風逐漸南下，北部及東北部地區氣溫會一路下滑，到下週二（4/19）之前都受到東北季風影響，氣溫最低的時候將落在週日（4/17）清晨，中部以北地區最低溫僅攝氏17度左右，南部及東部地區低溫約攝氏19到20度，另一個比較低溫的時間點則是在下週二清晨，最低溫會比週日稍高攝氏1到2度。而東北季風影響期間水氣變化頗大，明（15）日及下週一、週二（4/18~19）迎風面降雨較多，提醒民眾記得攜帶雨具備用。
氣象局預報員趙竑指出，明日桃園以北及東半部地區，整天都會斷斷續續有局部短暫雨，其他地區則是多雲到晴的天氣，午後中南部山區有局部短暫陣雨，北部高溫約攝氏21到24度，低溫約攝氏19度，整天感受都會偏涼一些，中南部地區白天仍有攝氏29到31度，溫暖偏熱一些，但日夜溫差稍大，民眾早出晚歸記得要多加件衣服禦寒。
趙竑表示，週末（4/16~4/17）水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸及東半部地區有零星短暫雨，北台灣低溫僅攝氏16到19度，白天舒適、早晚較涼；而中南部地區高溫仍有攝氏28到30度，日夜溫差大。到了下週一、週二水氣又增多，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區雲量也會增多。這波東北季風預計要到下週三（4/20）才會減弱，屆時北部及東北祕地區氣溫回升，但早晚仍然偏涼，各地大多恢復多雲到晴的穩定天氣，僅東半部地區有零星短暫雨。
此外，氣象局特別提醒，由於東北季風增強，明天下午起嘉義至桃園、東半部、恆春半島沿海空曠地區，以及外島澎湖、金門、馬祖將有9到10級的強陣風出現，請民眾特別留意。而受到第一號颱風馬勒卡外圍環流影響，東半部地區及恆春半島容易有長浪出現，前往海邊活動要注意安全。