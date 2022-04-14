北市3強激戰！林鶴明分揭蔣萬安、黃珊珊隱憂

台北市長選戰極可能呈現三強角逐態勢，根據媒體最新民調顯示，國民黨立委蔣萬安支持度為35.0%，緊追在後的衛福部長陳時中支持度為32.1%，雙方僅差2.9%，近乎打平，藍營想奪回首都政權並不樂觀。對此，民進黨副秘書長林鶴明告訴《NOWnews今日新聞》記者，蔣萬安民調持續下滑是明顯的事實，其在這場選舉中恐會越來越不利；另民進黨目前還沒有明確的候選人，陳時中的民調就是參考。
針對今日台北市長最新民調顯示，蔣萬安支持度為35.0%，緊追在後的陳時中支持度為32.1%，雙方僅差2.9%，近乎打平，而北市副市長黃珊珊則排名第三，支持度為20.7％；另蔣在20-29歲、30-39歲、40-49歲都落後對手，藍營想奪回首都政權並不樂觀。
林鶴明表示，今日出爐的民調是有長期趨勢的，故有參考價值，而蔣萬安民調持續下滑是明顯的事實，如果繼續維持現有表現，加上國民黨也沒有任何改變的話，蔣萬安在這場選舉中恐會越來越不利。
林鶴明也分析，從此次民調來看，陳時中、黃珊珊皆有所成長，代表這幾個月來不管是黃的市政、陳的防疫角色都獲得台北市民肯定。不過他也表示，民進黨目前沒有提名，更沒有明確的北市長候選人，相較蔣、黃較為明確參選，陳的民調就是參考。
另外，林鶴明進一步提到，該份民調還顯示，國民黨支持者有82.2%力挺蔣萬安，民進黨支持者有83.2%力挺陳時中，但民眾黨支持者只有76.2%選擇黃珊珊，這是黃珊珊必須要面對的挑戰與隱憂。
林鶴明表示，蔣萬安的整體民調還是領先一些，台北市基本上對民進黨還是比較辛苦的選戰，目前徵詢作業還在進行中，現在民進黨最重要的還是以防疫為優先，國外有戰情、國內有疫情，民進黨把施政做好就是最好的輔選。