COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

高捷橘線O13站聯開案招商　打造鳳山中城金三角

▲高捷橘線O13站聯開案招商，並宣示成立廉政平臺，吸引逾30家廠商，近50人到場。（圖／記者陳美嘉攝，2022.04.14）
▲高捷橘線O13站聯開案招商，並宣示成立廉政平臺，吸引逾30家廠商，近50人到場。（圖／記者陳美嘉攝，2022.04.14）

記者陳美嘉、蔡佳宏／高雄報導

2022-04-14 19:00:00

「高雄市大眾捷運系統橘線O13站土地開發案」預計於111年4月公告，今(14)日由高雄市副市長林欽榮率隊舉辦招商說明會，並特地邀請法務部廉政署署長鄭銘謙、高雄地方檢察署檢察長莊榮松、橋頭地方檢察署檢察長洪信旭、臺灣透明組織協會理事蕭宏金等人共同宣示成立廉政平臺，期望能透過公平丶公正、透明的招商程序協助順利推動本案，現場吸引逾30家廠商，近50人到場，不乏國內營建業、壽險業、文化創意產業等。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林欽榮致詞時表示，O13站土地開發作為高雄市第三案捷運土地開發案，是繼高雄橘線O10+Y18衛武營站土地開發案後，第二個在鳳山區進行的捷運聯開案，未來配合衛武營、鳳山車站舊城開發，及大東周邊文化創意產業，將打造鳳山中城金三角，透過軌道經濟加值開發！

▲林欽榮致詞表示，將打造鳳山中城金三角，透過軌道經濟加值開發。（圖／記者陳美嘉攝，2022.04.14）
▲林欽榮致詞表示，將打造鳳山中城金三角，透過軌道經濟加值開發。（圖／記者陳美嘉攝，2022.04.14）
林欽榮表示，捷運O13站土地開發案正對大東藝術中心與9.33公頃大東公園為鄰，有人文底蘊及自然景觀視野，步行範圍可及鳳山車站、行政機關、醫療院所、學校、藝文及休閒設施，本案市府分回的樓地板也將引入公車轉運站、公共托育及日間照顧中心等公益服務，擁有完整豐富的公共設施生活機能良好。

法務部廉政署署長鄭銘謙致詞時表示，本案是與高雄市政府第五次合作成立廉政平臺，透過該機制將促進行政與司法機關合作，相信在秉持著「跨域合作、公私協力、行政透明、全民監督」的廉政策略方向，一定能順利完成重大開發及建設，為廣大市民謀福利。

捷運局局長吳義隆表示，O13基地面積約為11,909平方公尺，基地預估開發量體可達4.5萬坪，民間投資金額約89億元，未來開發總銷金額初估上看167億元，市府預計可分回68億元，基地位於鳳山區經武路與光遠路交叉路口東側之捷運開發區，緊鄰大東公園及大東文化藝術中心，享有絕佳的景觀視野，且本案為分配建物所有權案件，投資人可自行使用收益處分，歡迎投資人踴躍提案。

吳義隆說，本案捷運開發區土地使用比照商業區，法定容積率630%，尚可依規定申請捷運容積獎勵，未來審查分為二階段，第一階段為資格標，須符合近10年單一建築實績不低於29.64億元或累積不低於88.91億元；第二階段為綜合評選，針對開發構想、財務計畫、時程規劃、建築計畫與工程可行性、經營管理及權益分配規劃、與捷運營運機構合作構想、團隊組成與實績、對都市發展貢獻、土地所有人最低分配比例、申請人給付權利價值權利金或回租承諾、簡報與詢答等各方面進行評分。

南台灣最強母雞謝龍介　跨區挺左楠最強新人白喬茵

居家檢疫同住者拉齊時間　陳其邁：快篩試劑夠用勿擔心

旗津海產街「吃通海」16日登場　千份雙倍券加碼送

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀