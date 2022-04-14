高捷橘線O13站聯開案招商　打造鳳山中城金三角

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林欽榮表示，捷運O13站土地開發案正對大東藝術中心與9.33公頃大東公園為鄰，有人文底蘊及自然景觀視野，步行範圍可及鳳山車站、行政機關、醫療院所、學校、藝文及休閒設施，本案市府分回的樓地板也將引入公車轉運站、公共托育及日間照顧中心等公益服務，擁有完整豐富的公共設施生活機能良好。
法務部廉政署署長鄭銘謙致詞時表示，本案是與高雄市政府第五次合作成立廉政平臺，透過該機制將促進行政與司法機關合作，相信在秉持著「跨域合作、公私協力、行政透明、全民監督」的廉政策略方向，一定能順利完成重大開發及建設，為廣大市民謀福利。
捷運局局長吳義隆表示，O13基地面積約為11,909平方公尺，基地預估開發量體可達4.5萬坪，民間投資金額約89億元，未來開發總銷金額初估上看167億元，市府預計可分回68億元，基地位於鳳山區經武路與光遠路交叉路口東側之捷運開發區，緊鄰大東公園及大東文化藝術中心，享有絕佳的景觀視野，且本案為分配建物所有權案件，投資人可自行使用收益處分，歡迎投資人踴躍提案。
吳義隆說，本案捷運開發區土地使用比照商業區，法定容積率630%，尚可依規定申請捷運容積獎勵，未來審查分為二階段，第一階段為資格標，須符合近10年單一建築實績不低於29.64億元或累積不低於88.91億元；第二階段為綜合評選，針對開發構想、財務計畫、時程規劃、建築計畫與工程可行性、經營管理及權益分配規劃、與捷運營運機構合作構想、團隊組成與實績、對都市發展貢獻、土地所有人最低分配比例、申請人給付權利價值權利金或回租承諾、簡報與詢答等各方面進行評分。