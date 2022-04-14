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疫情燒！防疫險大爆單、也掀下架潮　市售3天少了15張

▲國內本土疫情持續擴大，防疫保單掀搶購潮，但也因風險胃納量已達原先規畫，保險公司也陸續將保單下架，根據金管會統計，市售保單3天就少了15張。（示意圖／資料照，記者李春台翻攝）
▲國內本土疫情持續擴大，防疫保單掀搶購潮，但也因風險胃納量已達原先規畫，保險公司也陸續將保單下架，根據金管會統計，市售保單3天就少了15張。（示意圖／資料照，記者李春台翻攝）

記者顏真真/台北報導

2022-04-14 18:49:56

本土疫情持續升高，單日確診已突破800例，防疫保單銷售也大爆單，有些保險公司在達到原本規畫的風險胃納量，陸續下架保單。根據金管會公布最新統計，截至今（14）日為止，共有19家保險業者銷售防疫相關保險商品，目前銷售中共有66張保單，與4月11日81張保單在銷售相較，3天就少了15張保單，而至4月11日止，防疫保單理賠金額達6.17億元。

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由於本土疫情持續升高，加上防疫政策變化，保險業衡酌風險，陸續有保險公司將防疫保單下架，並進行改版，不過，金管會保險局表示，4月僅有2家公司向金管會通報停售，主要是部分公司進行商品調整作業，而暫停受理新件。

保險局也強調，保險公司設計保單時會設定可承受的風險胃納量，並適時檢視保險費率適足性，由於產險適用損害填補原則，公司若審酌疫情發展狀況及現行商品保額、承保範圍等，進行適時調整，尚屬允當，民眾仍可依據自身風險需求及可能因疫情衍生的經濟損失範圍，選擇適合的保險商品。

根據金管會統計，今年截至4月11日止，一般法定傳染病防疫險承保件數為119萬件、保費收入為9.19億元，理賠件數達1.1萬件、理賠金為5.59億元。至於疫苗險承保件數71萬件、保費收入2.95億元，理賠件數1588件，理賠金額0.58億元。

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