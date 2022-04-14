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福特六和添桃園購物節買氣！抽出最大獎 Kuga AWD ST-Line X

▲ 福特六和添桃園購物節買氣！抽出最大獎 Kuga AWD ST-Line X
▲ 福特六和添桃園購物節買氣！抽出最大獎 Kuga AWD ST-Line X

2GameSome - 有車賞

2022-04-14 18:55:00

福特六和汽車為響應桃園市政府振興地方經濟推出的 2021 桃園購物節活動，提供 Focus Active、Kuga 共計四輛熱門新車作為抽獎獎項。在今日（4/14）舉辦的「壓軸抽」活動當中，在桃園市長鄭文燦與福特六和汽車董事長許智樂見證下，汽機車獎項最大獎 Kuga EcoBoost®180 Lv2 超質型（市值 92.9 萬）及 Kuga EcoBoost® 250 AWD ST-Line X（市值 121.9 萬）正式抽出兩位幸運得主！

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福特六和汽車支持總價值近 400 萬新車

2021 桃園購物節在今日（4/14）舉辦的「壓軸抽」最終抽獎活動中抽出汽機車項目最大獎，桃園市長鄭文燦表示：「2021 桃園購物節於去（110）年 11 月 5 日開跑以來至 4 月 7 日登錄活動截止，登錄總金額來到新台幣 150.4 億元，感謝福特六和汽車大方提供 Kuga 休旅車作為活動抽獎。」

福特六和汽車董事長許智樂表示：「福特六和座落於桃園中壢，與這片土地共同走過近 50 年，本次能夠於桃園購物節共襄盛舉，是我們關心地方經濟發展與回饋在地的誠意。」

Kuga 累計銷售破 25,000 輛，月加碼延長購車優惠

Focus Active EcoBoost®182 Lv2 超質型、Ford Focus Active EcoBoost®182 任性版相繼於 1 月中下旬陸續送出後，擔綱本次汽機車項目最大獎項目的 Kuga EcoBoost®180 Lv2 超質型以及 Kuga EcoBoost®250 AWD ST-Line X，日前更成功累計突破 25,000 輛銷售紀錄。Ford 也於 4 月持續祭出 Ford Kuga 舊換新現金價 84.9 萬起／或最高 80 萬高額零利率的專屬購車優惠。

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