▲ 福特六和添桃園購物節買氣！抽出最大獎 Kuga AWD ST-Line X

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福特六和汽車支持總價值近 400 萬新車
2021 桃園購物節在今日（4/14）舉辦的「壓軸抽」最終抽獎活動中抽出汽機車項目最大獎，桃園市長鄭文燦表示：「2021 桃園購物節於去（110）年 11 月 5 日開跑以來至 4 月 7 日登錄活動截止，登錄總金額來到新台幣 150.4 億元，感謝福特六和汽車大方提供 Kuga 休旅車作為活動抽獎。」
福特六和汽車董事長許智樂表示：「福特六和座落於桃園中壢，與這片土地共同走過近 50 年，本次能夠於桃園購物節共襄盛舉，是我們關心地方經濟發展與回饋在地的誠意。」
Kuga 累計銷售破 25,000 輛，4 月加碼延長購車優惠
Focus Active EcoBoost®182 Lv2 超質型、Ford Focus Active EcoBoost®182 任性版相繼於 1 月中下旬陸續送出後，擔綱本次汽機車項目最大獎項目的 Kuga EcoBoost®180 Lv2 超質型以及 Kuga EcoBoost®250 AWD ST-Line X，日前更成功累計突破 25,000 輛銷售紀錄。Ford 也於 4 月持續祭出 Ford Kuga 舊換新現金價 84.9 萬起／或最高 80 萬高額零利率的專屬購車優惠。