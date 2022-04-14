▲ 保時捷 2022 年首季銷售 68,426 輛 台灣較去年同期增長近 24%

保時捷於今年第一季在全球各地區車輛交付方面面臨接二連三的挑戰。儘管成長數字在 2021 年同期已相當強勁，綜觀全球市場，今年第一季保時捷在歐洲市場交付了 22,791 部車，相較去年同期成長 18%；在保時捷的起源地德國亦提升 16%，共 6,925 部。在亞太、非洲及與中東地區持續穩健發展，2022 年第一季共交車總數達 28,991 部。而在美國，即便其他汽車品牌受到供應鏈與物流運輸延遲影響，保時捷交車數仍來到 13,042 部，而去年第一季則是創下品牌史上成績最佳紀錄。
休旅車廣受歡迎：Cayenne 與 Macan 需求仍高
保時捷的 SUV 車型再度成為最受歡迎車款：Cayenne 第一季全球交車數達 19,029 部，Macan 以 18,329 部居次。保時捷純電跑車 Taycan 亦深獲車主喜愛，第一季全球交車數量達 9,470 部。經典跑車 911 第一季全球交車數量達 9,327 部。Panamera 車系第一季的全球交車數共 7,735 部。 718 Boxster 和 718 Cayman 則共交付 4,536 部。
Taycan 在台銷售持續強勁 全車系創下近一倍成長
保時捷 2022 年第一季台灣交車總數達 1,250 部，較去年同期增長近 24%，接單總數較去年同期成長 14.5％。Cayenne 位居第一，全車系銷售較去年成長 50%，Cayenne Coupe 單一車系較去年成長超過一倍。Macan 也獲得 15% 的成長。拜全新 Taycan Cross Turismo加入之賜，Taycan 全車系銷售又創下近一倍的成長。台灣保時捷代理總裁吳海峯先生（Mr. Ralph Uhlmann）表示：「台灣保時捷自 2018 年起即積極不懈地籌劃電動車相關基礎建設，以提供保時捷車主專屬的快速充電體驗，而消費者對 Taycan 車系的強勁需求，顯示車主十分肯定台灣保時捷的努力和付出，這也鞭策我們在推動產品電動化的同時，持續完善全台的充電網絡。即便今年初起面對各種挑戰，我們仍然樂觀看待保時捷在台的銷售濳力。」