▲ 保時捷 2022 年首季銷售 68,426 輛 台灣較去年同期增長近 24%

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保時捷的 SUV 車型再度成為最受歡迎車款：Cayenne 第一季全球交車數達 19,029 部，Macan 以 18,329 部居次。保時捷純電跑車 Taycan 亦深獲車主喜愛，第一季全球交車數量達 9,470 部。經典跑車 911 第一季全球交車數量達 9,327 部。Panamera 車系第一季的全球交車數共 7,735 部。 718 Boxster 和 718 Cayman 則共交付 4,536 部。





Taycan 在台銷售持續強勁 全車系創下近一倍成長





保時捷 2022 年第一季台灣交車總數達 1,250 部，較去年同期增長近 24%，接單總數較去年同期成長 14.5％。Cayenne 位居第一，全車系銷售較去年成長 50%，Cayenne Coupe 單一車系較去年成長超過一倍。Macan 也獲得 15% 的成長。拜全新 Taycan Cross Turismo加入之賜，Taycan 全車系銷售又創下近一倍的成長。台灣保時捷代理總裁吳海峯先生（Mr. Ralph Uhlmann）表示：「台灣保時捷自 2018 年起即積極不懈地籌劃電動車相關基礎建設，以提供保時捷車主專屬的快速充電體驗，而消費者對 Taycan 車系的強勁需求，顯示車主十分肯定台灣保時捷的努力和付出，這也鞭策我們在推動產品電動化的同時，持續完善全台的充電網絡。即便今年初起面對各種挑戰，我們仍然樂觀看待保時捷在台的銷售濳力。」



