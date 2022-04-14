▲ 和泰 yoxi 移動公益幸福行動捐贈千趟接送服務助弱勢兒少

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和泰集團 yoxi 提供弱勢兒少與社工即時的移動服務
截至目前，和泰集團為弱勢兒少提供 yoxi 接送服務已超過 50 趟次，使用的家庭也回饋表示，以前時常要煩惱交通移動的不便利，或考量經濟狀況，在交通上要花費許多時間，現在有了 yoxi 的協助，讓移動變得更即時便利。yoxi 公益接送除了服務弱勢兒少家庭以外，也為協助的社工們提供服務，新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心許芝綺主任表示，社工有時需陪同安置兒少就醫等狀況，經常面臨移動的不方便，而和泰集團 yoxi 接送服務就是支援社工的強力後盾，新北市社會局張錦麗局長也表示和泰集團是首家企業看見弱勢兒少及社工「行」的不便，並主動提供移動資源，相信「yoxi 移動公益幸福行動」未來可以幫助更多人，也期望有更多人或企業可以關注弱勢兒少議題，一起幫助這些孩子們和家庭都有更好的未來。為協助弱勢兒少邁向更幸福的生活，和泰汽車管理本部劉松山協理表示未來將規劃陪伴弱勢兒少出遊的「yoxi 移動公益幸福日」活動，結合 yoxi 接送以及和泰集團志工協助，陪伴孩子們幸福長大，創造快樂美好的童年回憶。
yoxi 推出預約叫車服務 提供更便利的乘車體驗
和泰集團 yoxi 乘車派遣服務自 2020 年開始營運，去年底服務範圍已擴至全台六都，除了有便利的 APP 即時叫車服務以外，「yoxi 移動公益幸福行動」為滿足社工提出弱勢兒少不同的移動需求，特別調整人力及作業流程，並開設線上專屬群組，以專人派車的方式來提供 yoxi 接送服務。和泰集團 yoxi 致力提供安心、便利的移動服務，4 月下旬 yoxi 將陸續安裝車內抑菌設備，透過 UVC LED 技術有效降低 COVID-19 傳播風險，提供乘客、社工及弱勢兒少更安心的乘坐空間；5 月份 yoxi APP 即將推出「預約叫車」功能，讓乘客在移動需求上更加彈性便利，對弱勢兒少及社工也提供更便利的移動乘車體驗，未來也將陸續推出嶄新的服務與功能，並持續擴展服務範疇，讓弱勢兒少與社工們在移動上更加彈性。
和泰集團移動公益幸福行動 與美好台灣同行
和泰集團「移動公益幸福行動」致力於協助台灣各角落的交通移動需求，yoxi 接送服務公益計畫未來也將拓展與其他縣市單位合作，期望幫助更多弱勢兒少族群邁向更好的幸福生活。除了提供移動服務以外，和泰集團更透過車輛捐贈來支持台灣弱勢族群及生態環境，包含連續 12 年捐贈共 12 台捐血車予各地捐血中心支援醫療募血，是台灣捐贈最多捐血車的企業；為了支持台灣生態環境，捐贈車輛予行政院特有生物研究保育中心、慈心有機農業發展基金會及野灣野生動物保育協會等機構；以及投入公路總局幸福巴士 2.0 計畫，捐贈車輛協助偏鄉交通移動。