▲ 賽道狂-速登賽車隊成立！「馹勝」攜手「賽道狂」加溫台灣賽車熱度

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三強聯手 推升台灣賽車文化





馹勝國際為推行賽車文化，推升台灣賽車運動，2019 年成立後便積極推動各項台灣汽車賽事活動，希望吸引更多人參與。執行長林天華表示，「為提升台灣的賽車文化，此次特邀賽道狂冠名贊助車隊，希望藉由賽道狂、車主充電站的拋磚引玉，吸引更多人注意、參與賽車運動。」





賽道狂-速登賽車隊成立發佈會上，中華賽車會楊光榮執行長不僅親自蒞臨指導，更表示台灣需要更多像賽道狂這樣的熱血企業共同參與，一起推升台灣的賽車文化。賽道狂張哲維執行長表示，賽道狂是國內多項賽車運動的主要贊助商，此次冠名贊助車隊，是希望能共同推升台灣賽車文化，讓台灣的車手在完善的訓練環境下取得更優異的成績，在國際舞台站得一席之地。





季方泉 蘇彥銘 領軍賽道狂-速登賽車隊（Speedom Racing by HubAuto）





Joe 季方泉自小 Karting 方程式、Caterham 統規賽再到 GT 賽車，在賽車運動投入與參賽經歷將近 30 年。近年也代表哈博職業賽車隊出賽在國內外的賽事都拿下非常好的成績，也在 2019 年的 Blancpain World GT Challenge 亞洲盃協助車隊拿下年度冠軍。此次加入賽道狂-速登賽車隊，是希望能共同推廣台灣賽車運動文化，培育新一代的車手教育。





賽車經歷近 10 年的蘇彥銘，參與過多項國內外賽事，擁有的冠軍不勝枚舉，更是台灣少數駕駛 Portotype LMP3 利曼原型賽車的車手，也在 2019 年 China endurance championship 拿下年度冠軍，近期在國內 2021 年麗寶超級房車賽 Super2000 組拿下冠軍。除了是知名的賽手車，爭賽世界各地外，亦是火紅的賽道教學老師。





賽道狂-速登車隊為培訓國內具潛力的賽車手，本次特邀學員陳俊甫共同參與 2022 年超級房車全國系列賽；組建車隊與開設賽道駕駛學院共同為台灣賽車盡一份力量，期望激起熱血澎湃的賽車魂。





賽道狂-速登賽車隊將由哈博汽車支援賽車營運及後勤服務，提供專業的技術服務，讓賽車手盡情飆速、締造佳績。





賽道駕駛學院





為推廣賽車運動，馹勝國際賽事正積極與中華賽車會申請設立 FIA/ASN 認證之賽道駕駛學院，未來透過專業賽道駕駛教學，讓賽車成為全民皆可參與的運動。賽道駕駛學院將提供完整的教學、安全賽道與證照考試，對於賽車有興趣的民眾皆可參與，同時，學院將是培育更多優秀賽車選手的訓練基地，未來參與國際賽車的車手將由賽道駕駛學院出發。想了解更多有關的訊息：https://www.speedom.life





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