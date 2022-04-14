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上海封控物流停擺！貨車司機不願被困　一趟賺14萬不敢接

▲上海疫情防控導致物流停擺，如今各地嚴格封控標準不一，貨車司機就算一筆送往上海的訂單能賺近新台幣14萬元也不願接單。（圖／翻攝自微信）
▲上海疫情防控導致物流停擺，如今各地嚴格封控標準不一，貨車司機就算一筆送往上海的訂單能賺近新台幣14萬元也不願接單。（圖／翻攝自微信）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-04-14 18:48:16

中國今年初疫情多點爆發，自3月以來深圳、東莞、上海、昆山、廣州陸續封城，不僅衝擊製造業景氣走向緊縮，部分地區為了防堵疫情選擇封路更是嚴重癱瘓物流，許多企業面臨物資運送困難，公路運輸的司機們更被各地互不相認的防疫規矩嚇壞，有消息指出，就算企業開出一趟人民幣3萬元（近新台幣14萬元）的運費，也沒有司機願意跑上海這趟。

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對上海居民來說，搶物資、搶團購菜已經成為每日任務，然而因疫情管控現在的貨運物流業可未必能將物資順利送抵，主因來自沒有司機願意冒著進入上海這個疫區的風險送貨。根據中國媒體《第一財經》報導，身為中國供應鏈重要一環的貨車司機，如今出現大量排斥到上海的跡象，同樣的，其他城市也不願意讓上海的貨車司機進入。

報導指出，過去這週中國一間大型糧油公司收到來自上海將近500噸的訂單，平時從山東運到上海，一車30噸的食用油運費約落在人民幣7千元左右（約新台幣3萬1870元），如今在物流人力短缺下已經漲到人民幣2萬5千元至3萬元左右（約新台幣11萬3821元至13萬6614元）卻還是沒有司機願意將貨送至上海。

▲上海疫情　物流　（圖／取自中新社）
▲許多司機被迫滯留於貨車上，就怕下車上廁所或用膳被匡列、被要求隔離。（圖／取自中新社）
會發生天價訂單沒人送的原因在於，中國多處出現以防疫之名封堵道路的現象，嚴重癱瘓物流，就連中央都得下令禁止各地擅自關閉高速、普通公路和限制貨車及駕駛通行，這些高速公路封閉地區中，包括中國工業最發達的長三角的上海市、江蘇省、浙江省、安徽省，以及南部和東部的廣東省、福建省、山東省、河北省、遼寧省、吉林省等工業發達省份。

報導指出，上海如今成為疫情重災區，頒布嚴格的物流管控規定是理所當然，但問題在於中國各地的通行限制互不相認，加上各地自顧自封路，貨運司機想通過防疫人員檢驗，就得秀出通行證、綠碼（健康碼）、行程卡、24小時或48小時內的核酸陰性證明和「老四樣」（一隻體溫快測槍、一個藍口罩、一支黑色簽字筆、一張疫情防控人員入戶資訊排查登記表），就算這些全都備齊了，部分防疫工作站人員仍會將卡車貼上封條、不讓司機下車，通行證形同虛設。

此外，將貨物送往上海更形同為自己的通行證上劃上「前科」，因為送往疫區的司機通行碼上都會「帶星」，回程路途許多高速公路不給下，就算找到能通過的交流道閘口，也會被當地要求集中隔離，這半個月的隔離期收入又將泡湯。

《第一財經》另一篇文章更援引安徽省服裝外貿製造企業負責人的說法，表示就算有貨運公司願意派車送貨，多數司機也都卡在路上，數日沒有消息，暫停服務的貨物代運公司也無法確定何時恢復正常；糧油企業的負責人也認同該說法，表示這些司機經常因為各地防疫關卡要求核酸檢測，不斷耽誤時間，公司經常打點好車輛去接送卻空手而歸。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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