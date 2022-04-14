COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

維持產能緊繃！面對英特爾競爭　台積電回應老神在在

▲半導體產業牽一髮而動全身，面對英特爾競爭搶單，台積電回應他們知道該如何應對。（圖／美聯社／達志影像）
▲半導體產業牽一髮而動全身，面對英特爾競爭搶單，台積電回應他們知道該如何應對。（圖／美聯社／達志影像）

記者許家禎/台北報導

2022-04-14 18:54:462022-04-14 18:58:25

半導體產業牽一髮而動全身，面對英特爾競爭搶單，台積電今（14）日回答法人詢問時表示，這些年來面臨許多挑戰，他們懂得如何因應，感受得到台積電老神在在。台積電指出，憑藉著先進製程技術、特殊製程技術的技術領先，公司正處於絕佳的地位，今年2022年公司將維持產能緊繃，公司年成長率將達到，甚至可能達標或超標之前預估的全年美元營收年成長率25到29%的水準。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台積電指出，在需求方面，儘管近期總體經濟相關的不確定性影響，但公司持續看到對於半導體長期需求結構性提升的現象，主要來自5G和HPC（高速運算）相關應用的產業大趨勢。未來幾年來自5G和HPC相關應用的大趨勢不僅使單位產品數量增加，更重要的是，將驅動許多終端產品半導體含量大幅提升，包括高效能運算、智慧型手機、車用電子和物聯網相關應用。

台積電認為，憑藉著在先進製程技術、特殊製程技術的技術領先，公司正處於絕佳的地位，以掌握強勁的產業結構性需求，2022年台積電將維持產能緊繃現象，今年將是公司強勁成長的一年，預期若以美元計算，公司年成長率將達到甚或超過展望mid-to-high twenties百分比區間的高點。台積電年初預期全年美元營收年成長率將達25到29%，如今看來應接近高標或超越高標。

先進製程技術部分，台積電指出，N3（3奈米）將使用FinFET電晶體架構來提供客戶最成熟的技術、最好的效能及最佳的成本。台積電N3時程沒有改變，預計受HPC和智慧型手機應用所驅動，將在2022年下半年量產並具備良好良率。

台積電持續觀察到N3有許多客戶參與，相較於N5及N7，預期首年會有更多新的產品設計定案。而N3E將作為三奈米家族的延伸，具有更好的效能、功耗和良率，公司亦觀察到N3E有許多客戶參與，N3E的量產時間計劃在N3量產後一年進行，預期台積電N3技術推出時在PPA（效能、功耗及面積）及電晶體技術上，都將會是業界最先進的技術。至於2奈米研發一切都按進度進行，預計最快 2024 年底進行試產，2025 年下半年或年底量產。




中國封控供應鏈受影響　台積電積極行動派團隊支援

台積電展望Q2營收將再創單季新高　毛利率要衝58%

再創單季新高！台積電Q1每股盈餘7.82元　毛利率衝55.6%

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀