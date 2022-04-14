維持產能緊繃！面對英特爾競爭　台積電回應老神在在

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台積電認為，憑藉著在先進製程技術、特殊製程技術的技術領先，公司正處於絕佳的地位，以掌握強勁的產業結構性需求，2022年台積電將維持產能緊繃現象，今年將是公司強勁成長的一年，預期若以美元計算，公司年成長率將達到甚或超過展望mid-to-high twenties百分比區間的高點。台積電年初預期全年美元營收年成長率將達25到29%，如今看來應接近高標或超越高標。
先進製程技術部分，台積電指出，N3（3奈米）將使用FinFET電晶體架構來提供客戶最成熟的技術、最好的效能及最佳的成本。台積電N3時程沒有改變，預計受HPC和智慧型手機應用所驅動，將在2022年下半年量產並具備良好良率。
台積電持續觀察到N3有許多客戶參與，相較於N5及N7，預期首年會有更多新的產品設計定案。而N3E將作為三奈米家族的延伸，具有更好的效能、功耗和良率，公司亦觀察到N3E有許多客戶參與，N3E的量產時間計劃在N3量產後一年進行，預期台積電N3技術推出時在PPA（效能、功耗及面積）及電晶體技術上，都將會是業界最先進的技術。至於2奈米研發一切都按進度進行，預計最快 2024 年底進行試產，2025 年下半年或年底量產。