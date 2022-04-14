唯一支持 周春米二度站台前新苓湯詠瑜與大寮林園洪村銘
甫通過民進黨屏東縣長初選的立委周春米今(14)日再度來到高雄，為前金、新興、苓雅區市議員參選人湯詠瑜與大寮林園區市議員參選人洪村銘陪同車隊掃街。掃街過程中，周春米多次大聲疾呼希望鄉親共同支持自己的台大學女學妹、台美雙律師湯詠瑜與最有拚勁的大寮林園洪村銘，讓少年人一起來打拼。
周春米表示，自己與湯詠瑜淵源很深，除了是雄女、台大法律的校友外，也是律師同業，現在湯詠瑜跟她當初一樣，選擇踏入公共服務的領域，懷抱著為民服務的熱忱，希望能以律師的專業跟經驗為人民打拼，她以自身經驗跟湯詠瑜分享，專業與經驗是為民服務的基石，初衷與熱情是公共服務的薪火，她為詠瑜加油打氣，期許詠瑜在前金新興苓雅為本土力量拿回關鍵的一席，為高雄向前加添不可或缺的力量！
同時，高雄市議員康裕成亦到場為湯詠瑜加油，表示自己也是湯詠瑜台大的學姊，詠瑜更是台美雙律師，希望她可以一同進入議會，共同捍衛市民權益。
湯詠瑜表示，非常感謝立委周春米二度至高雄為自己站台，在選情最艱困緊急之際，與她同著律師袍掃街拜票，讓自己十分感動。自己與周春米是律師同行，也期許自己與周春米「同行」，爭取未來進入議會，關懷弱勢、基層環保、教育，更以專業經驗對城市的進步與發展提出想法與監督，作市民辯護人，為市民權益打拼。
隨後周春米也趕赴大寮林園選區為洪村銘在油打氣，周春米表示，洪村銘年輕、有活力、對土地及公共事務懷抱極大熱忱。在中央地方累積紮實的行政歷練，且參與過高雄轉型建設發展的過程。過去他積極推動捷運紅線延伸林園，未來將進一步延伸至屏東，成為海上觀光新動線，對城市區域發展有高度遠見及執行力。拜託鄉親不要讓優秀的少年人孤單，讓有經驗會做事的洪村銘，進入市議會協助市政，為高屏共同生活圈建設發展打拼。
洪村銘除感謝屏東縣長潘孟安、周春米接力在初選最後階段，協助錄製電話語音、陪同車隊掃街。他提醒選民明、後天晚上6點至10點將是大寮林園區議員初選電話民調的時間，拜託大寮林園鄉親朋友，守住電話、守住少年唯一一席，唯一支持洪村銘，讓自己有服務會家鄉盡更多心力的機會，真正推動大寮林園向前進步發展。