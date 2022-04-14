阿妹昔日嗨翻小巨蛋都沒事　網友揪出震動關鍵點

天后張惠妹（阿妹）妹睽違7年重返小巨蛋開唱，可說是內外交迫，因疫情嚴峻關係，目前檢驗出16位歌迷確診，已經發出近4萬封細胞簡訊，通知聽眾以快篩劑自我檢測。另外，演唱會表演快歌《三天三夜》，造成地板震動關係，松山區中華里里長夫婦今（14）日再度下跪陳情，對表演者形成莫大壓力，網友心疼偶像，整理了一條阿妹演唱會時序，總結造成這些震動，最關鍵的因素竟然是松山線捷運！





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▲張惠妹演唱會不只快歌，也有很多深情慢歌。（圖／聲動娛樂提供）

網友「Baboo Ding」在臉書發文表示，阿妹1999年發行《我可以抱你嗎？愛人》專輯，收錄這首膾炙人口的快歌《三天三夜》，2007年在台北小巨蛋舉辦「Star演唱會」，安可曲就演唱了《三天三夜》；2010年「阿密特首次世界巡迴演唱會」、2012年「Ameizing首次世界巡迴演唱會」這首歌都沒有缺席過，當時都沒有抗議震動之事。





直到2014年，台北捷運松山線完工，隔年阿妹再舉辦「烏托邦演唱會」，就有了居民抗議歌迷跳動引發震動問題，產生噪音不得超過63分貝，否則一次開罰10萬，還可以連續罰款的「阿妹條款」，網友推測，若歸根究柢，應是捷運建造引發地質鬆動問題，卻讓歌手來承擔責任，是否不太公平，希望外界能理性討論，尋求解決之道，而非因震動問題，讓表演者放棄在該地演出，畢竟台北小巨蛋就是收費的表演場所，專門針對阿妹討論，似乎針對性太強。





▲五月天低調捐贈亞東醫院ZOLL呼吸器。（圖／相信音樂提供）

其實不只阿妹，五月天到高雄世運主場館開唱，每場吸引5萬人到場，初期也遇到居民抗議噪音的問題，即使當時市長陳菊點頭幫忙處理，但面臨逾時開唱，一樣被罰款上百萬，之後透過和市府協調，不僅捐出演出盈餘，也送門票給附近居民敦親睦鄰，甚至有政府官員曝光里長為了索取門票，以「情緒勒索」威脅要影響演出，但靠著五月天公司持續不斷的努力，終於慢慢消弭爭議，為高雄帶來觀光熱潮和商機，創造了歌手和政府的雙贏局面。



