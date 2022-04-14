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曾與確診記者同場域　陳時中、莊人祥將健康監測7日

▲今（14）日中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中與新北市長侯友宜出席「新冠肺炎居家照護計畫」啟動記者會時，其中一名記者下午快篩呈現陽性。（資料照片／記者許若茵攝）
▲今（14）日中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中與新北市長侯友宜出席「新冠肺炎居家照護計畫」啟動記者會時，其中一名記者下午快篩呈現陽性。（資料照片／記者許若茵攝）

記者許若茵／台北報導

2022-04-14 20:26:492022-04-14 21:00:33

今（14）日中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、發言人莊人祥與新北市長侯友宜出席「新冠肺炎居家照護計畫」啟動記者會時，其中一名記者下午快篩呈現陽性。對此，指揮中心晚間回應，該名記者今晚PCR檢驗陽性，Ct值14，陳時中及莊人祥將進行7天自我健康監測。

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陳時中與侯友宜今共同出席新北市政府「COVID-19居家照護計畫-全面啟動記者會」，但同場有記者快篩陽性，所有人員需進行自主快篩。

新北衛生局說明，新北市一名媒體記者，今上午因症狀前往採檢，下午3點PCR結果出爐為陽性，衛生局獲報後，立即針對四名密切接觸者進行預防性快篩，結果其中一人亦為記者，快篩結果為陽性，而該記者今上午曾參與新北市政府「居家照護計畫」記者會。

新北衛生局指出，經與疾管人員討論，該場域參與人員，皆有全程戴口罩等適當的防護，因此通知參與該場記者會所有人員進行自主快篩，而市府的駐府記者則被安排至亞東醫院進行快篩；此外，PCR陽性個案的記者，12日起未進入新北市政府。

新北市新聞局晚間表示，侯友宜已經按照中央疫情指揮中心規定，進行自主快篩，結果出爐是陰性，感謝各界關心。

指揮中心晚間回應，該名快篩陽性記者今晚PCR檢驗陽性，Ct值14。陳時中及莊人祥今日也出席該場記者會，距離該確診者有1.5公尺以上且均佩戴口罩，將進行7天自我健康監測，目前二人身體狀況良好。另為求謹慎，期間若無相關症狀，亦將於2日內進行快篩。

莊人祥說明，因進行自我健康監測期間，不可與不特定人群接觸，雖記者會上皆有保持社交距離，但明日是否會召開記者會將待明日確認後公布。

莊人祥也解釋，因侯友宜與在場記者平日可能就有場域等接觸，但自己與陳是今早赴現場才有短暫接觸，因此即使下午立刻篩檢意義也不大，所以會於2日內進行快篩。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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