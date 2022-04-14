駁初選失利回鍋市府　蔡畹鎣：全力以赴就不會有遺憾

國民黨於5月2日至4日的晚間，進行新北市第9選區（新店、深坑、石碇、烏來、坪林）的議員初選，但地方卻盛傳「侯家軍」的蔡畹鎣，若初選未過，還可回新北市府工作；對此，蔡畹鎣今（14）日在臉書PO強調，從離開市府的那一刻開始，就沒有抱著要回去的想法。
蔡畹鎣指出，最近地方有很多謠言，說她初選沒過也沒關係，還可回新北市府工作，但她嚴正的聲明，既然已經參選，就一定全力以赴，要為大文山全心投入，就不會再有其他選擇；決定參選，就是盡全力爭取提名機會，拚過初選，用行動讓大家看見她對地方的用心。
蔡畹鎣直指，不論在路口、市場、公園等各種場合，不論面對誰，不分年齡、族群，只要是市民好朋友，她都是拿出100%的真心，希望可以給她為民服務的機會；強調，「從離開市府的那一刻開始，就沒有抱著要回去的想法，無論結果如何，相信只要盡心盡力，就不會有遺憾」，會用全力以赴的心態面對。
蔡畹鎣表示，面對來自各方對她的建議與指教，做不好的地方會努力改正，但惡意的謠言與人身攻擊，該澄清的也一定要說清楚，這不僅是保護自己，更是要給支持她、替她加油的人，一個交代；並呼籲5月2日至4日的晚間6點半到10點，若接到民調電話，麻煩大聲說出「唯一支持蔡畹鎣！」